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Автомойщик выкрал карту из машины и потратил деньги клиента в Астане

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 09:59
Автомойщик выкрал карту из машины и потратил деньги клиента в Астане
Фото из открытых источников
В департаменте полиции Астаны сообщили о случае, когда автомойщик выкрал банковскую карту из машины и потратил деньги клиента, передает Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы ведомства, в полицию с заявлением обратился житель города, который сообщил, что с его банковской карты неизвестный совершил покупку.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками районного отдела криминальной полиции УП района Сарыарка установлен 39-летний житель города. Выяснилось, что потерпевший в вечернее время заехал на автомойку и оставил машину. После обслуживания он через некоторое время забрал авто и уехал.


На следующий день к нему на телефон начали приходить сообщения о списании денег. Обнаружив, что у него отсутствует карта, он обратился в полицию. Стражи порядка выявили, что к совершению кражи причастен автомойщик", - говорится в сообщении полиции.


Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК "Кража", мужчина дал признательные показания.

Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Департамент полиции города Астаны призывает граждан быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.


Источник: Tengrinews.kz
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