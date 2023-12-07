Насколько вырастут штрафы, утильсбор и регистрация авто в 2024 году?

Минимальный расчётный показатель подорожает с 1 января на 242 тенге.



Один МРП в 2024 году будет равен 3692 тенге. Что изменится для водителей и автовладельцев, а что нет?



Вырастут штрафы за нарушение ПДД



Один из самых популярных штрафов — за превышение скорости от 10 до 20 км/ч (размер 5 МРП) — вырастет до 18 460 тенге. Такой же штраф за непристёгнутый ремень безопасности, езду без шлема, а также за нарушение правил остановки и стоянки.



Проезд на красный сигнал светофора может стоить жизни не только нарушителю, но размер штрафа равен 10 МРП и в 2024 году подорожает до 36 920 тенге. Не сравнить, конечно, с возможными последствиями, даже если ДТП пройдёт без сильных увечий.



Те же 36 920 тенге штрафа водители заплатят, если не пропустят пешехода, превысят скорость от 20 до 40 км/ч или займут место стоянки для инвалидов.



Один из самых дорогих штрафов за нарушение ПДД размером в 50 МРП станет равен 184 600 тенге — за управление авто лицом, лишённым прав. Также «лишённика» могут арестовать на 10 суток. На такую же сумму оштрафуют и водителя, покинувшего место ДТП, либо заменят штраф на лишение прав на один год.



Утильсбор подорожает



Так как платёж привязан к МРП, стоимость базовой ставки размером в 50 МРП подорожает с 172 500 до 184 600 тенге. С учётом применяемых коэффициентов минимальный платёж за ввоз легкового авто с объёмом мотора до 1000 куб. см станет равен 276 900 тенге. Для машин с мотором до 2000 куб. см — 646 100 тенге, до 3000 куб. см — 923 000 тенге. С объёмом свыше 3 литров перевалит за 2 млн тенге — 2 122 900 тенге, если точнее.



Для импорта электромобилей ничего не изменится — утильсбор равен нулю.



Как изменится стоимость постановки на учёт авто?



Минимальная ставка сбора за первичную регистрацию авто (0.25 МРП) поднимется с 862.5 до 923 тенге. Для машин возрастом до 3 лет постановка на учёт вырастет с 172 500 до 184 600 тенге. Самая дорогая «первичка» (500 МРП) для авто старше 3 лет: вырастет с 1 725 000 до 1 846 000 тенге.



Напомним, что на этот платёж не влияет объём мотора, электромобиль это или гибрид. Только год по дате выпуска производителя.



Подорожает и налог на транспорт в Казахстане для автомобилей с ДВС, так как и в нём есть привязка к МРП. В будущих публикациях, а также в налоговом калькуляторе с 1 января 2024 года можно будет рассчитать стоимость владения машиной в Казахстане.