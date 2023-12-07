Минпросвещения: Скрыть не получится. Школьницу с разбитой головой отправили пешком домой

«Нельзя бояться помогать людям, особенно детям. Всех сотрудников образования, здравоохранения, все граждан призываем никогда не бояться вызывать «скорую». За это (учителей в школах – КазТАГ) не наказывают. А если все-таки было нарушение, то скрывать сегодня не получится. Поэтому сегодня всех граждан мы призываем, больше принимать упреждающие вещи, чем скрывать такие факты», – сказал вице-министр просвещения. Едил Оспан в кулуарах сената в четверг.

«Мне позвонили и сказали, что произошло ЧП и дочь получила травму. Ее отправили домой. На мой вопрос о том, что случилось, ответили, что у нее кровь на голове, а они ничего не трогали... В школе нет медработника, после такого происшествия рану ей не обработали, в каком состоянии рана – тоже не посмотрели, отправили домой, врачей не вызвали», – сообщает мама девочки Мария Алексеева.

«Данный работник не является штатным работником школы – а работником поликлиники, закрепленной за школой, с которой у школы договор на медобслужиавние. Медицинский работник уволилась из школы 1 декабря, и школа написала письмо в поликлинику для скорейшего приема нового сотрудника, чтобы детям продолжала оказываться необходимая медпомощь», – сообщили в городском отделе образования.

Астана. 7 декабря. КазТАГ – Алена Субботина. Почему в школах пострадавших детей отправляют домой вместо того, чтобы вызвать «скорую», ответили в министерстве просвещения.Напомним, школьницу с разбитой головой отправили домой пешком в Караганде, сообщает ekaraganda.kz.Семиклассница сейчас лежит в больнице, ей наложили швы. Мама девочки написала заявление на администрацию школы.Отмечено, что начато служебное расследования. Исполняющая обязанности директора и классный руководитель будут привлечены к дисциплинарной ответственности.