"Через Артура". О новой афере при покупке и продаже авто предупредили казахстанцев

"Актюбинец хотел продать свой автомобиль и разместил объявление на популярном сайте. С ним связался человек, представившийся Артуром. Мужчина сообщил, что занимается перепродажей автомобилей и один из его клиентов заинтересован покупкой такой марки авто. Звонивший быстро согласился на выставленную выше рыночной стоимости цену автовладельца, потребовав от него прислать фото автомобиля и срочно удалить сообщение о его продаже с сайта. Позвонивший мужчина по объявлению разъяснил: фото он покажет своему покупателю, при этом он не должен увидеть объявление на сайте, так как сверху он накрутит свою цену. Владелец автомобиля, ни о чем не подозревая, выполнил все его условия", - предоставили подробности в департаменте полиции Актюбинской области.

"Он по телефону связался с "продавцом", обговорив все детали, изъявил желание посмотреть авто. Лжепродавец ему сообщил, что машина припаркована во дворе дома родственника. Далее он быстро позвонил автовладельцу-продавцу, сказал, что отправляет ему своего покупателя. При этом мошенник настоятельно проинструктировал реального продавца представиться его родственником, не отвечать ни на какие вопросы покупателя касательно состояния и цены авто, убедительно говорить, что владелец авто "Артур" и все вопросы к нему. Мошенник заверил его: как только покупатель перечислит ему платеж за авто, он заберет свою долю и сразу переведет оговоренную сумму на счет автовладельца", - сообщил сообщили подробности дела в полиции Актюбинской области.

"Обманутый продавец отделался моральным ущербом, а покупатель остался без денег и без авто. По факту мошенничества проводится расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 190 УК "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Продавцов и покупателей авто начали обманывать по новой схеме в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.Полицейские региона предоставили запись разговора мужчины, обманувшего одновременно покупателя и продавца авто. В полиции сообщили некоторые подробности дела.После этого мужчина, представившийся Артуром, разместил на сайте объявлений тот же автомобиль, но от своего имени, указав цену ниже рыночной. Объявлением заинтересовался молодой человек, тоже житель Актобе.Как отметили в полиции, ни реальный продавец, ни покупатель не подозревали, что их обманывает мошенник. Покупатель, находясь рядом с реальном продавцом, с его согласия перечислил деньги за авто на счет лжепродавцу.