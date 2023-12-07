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Энергетики подали заявку на увеличение тарифов на электроэнергию

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Энергетики подали заявку на увеличение тарифов на электроэнергию
Фото из открытых источников
В Министерстве энергетики сообщили, что 24 казахстанских производителя электроэнергии подали заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 января 2024 года. Увеличение тарифов, согласно поданным заявкам, составляет до 2 тенге за кВт·ч.

«По данным ЭПО (энергопроизводящие организации), корректировка связана с увеличением не зависящих от компаний затрат. В частности, в заявках отмечается повышение расходов на топливо (уголь, газ) с учетом транспортировки. В общем объеме затрат на производство электрической энергии затраты на топливо составляют порядка 60%», - объясняют в Минэнерго поданные заявки.


В энергопроизводящих компаниях в качестве одной из причин для повышения тарифов отмечают и необходимость увеличения зарплат для сотрудников, «соразмерного уровню инфляции в стране». Численность персонала ЭПО составляет около 50 тыс. человек, «при этом нехватка квалифицированного персонала составляет 30%» из-за низких зарплат в отрасли.

Также компании указывают на повышенные цены на материалы и оборудование, необходимые для ремонта предприятий.

При этом, как пояснили в Минэнерго, окончательно решение по увеличению тарифов еще не принято.

«В настоящее время указанные заявки находятся на стадии рассмотрения», - заключили в ведомстве.


Источник: forbes.kz
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