Дворника довели до слез в Павлодаре

"Каждое утро Толеген-ага наводит порядок у здания департамента УИС по Павлодарской области. За годы работы коллектив привык к нему. Толеген-ага родился и вырос в России, затем семья вернулась в Казахстан, он жил с мамой. Пару лет назад его мама умерла… Сейчас он живет один. Мы решили поздравить его с Днем рождения, сделали сюрприз. Коллектив любит и уважает аташку за его трудолюбие", - говорится в посте.

Толеген Мушкин Фото пресс-службы ДУИС по Павлодарской области

В Павлодаре трогательно поздравили дворника, передает корреспондент Tengri Life.Сюрприз мужчине устроили сотрудники департамента УИС по Павлодарской области. Пост и видео поздравления появились в соцсетях.Толеген Мушкин работает дворником в департаменте УИС Павлодарской области несколько лет. И как признаются сотрудники департамента, мужчина влюбил в себя всех своей скромностью, вежливостью и вниманием к каждому."У нас коллектив немаленький, около сорока человек, но когда у Толеген-ага умерла мама, он каждому принес угощение, чтобы помянули. На 8 марта он всем сотрудницам дарит шоколад, хотя у него пенсия небольшая и зарплата у нас здесь минимальная. Зная, что он живет один, мы не раз хотели ему помочь, но он всегда отказывается. И я очень ждала его дня рождения, чтобы отблагодарить за доброту и свет, которые он излучает", - рассказала руководитель пресс-службы ДУИС по Павлодарской области Гульжана Абдугалиева.Для придания торжественности памятному моменту сотрудники украсили коридор департамента шарами с пожеланиями, а на одном написали "Благодарим за чистоту!" Толеген Мушкин был тронут до слез. Пожилой мужчина признался, что ранее его никто так не поздравлял. В следующем году ему исполнится 70 лет.