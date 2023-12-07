Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Декабря
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.91 KZT
  • €1 = 495.28 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 19:57
Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстан может начать жить по единому времени уже в следующем году. Об этом стало известно в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил депутат Мажилиса Еркин Абиль, соответствующее решение правительство может принять уже в 2024 году. На данный момент уже готово консолидированное мнение ученых по этому вопросу. Они выступают за то, чтобы Казахстан жил по одному часовому поясу (сегодня их два - прим.).

"Два часовых пояса - это определенное неудобство. Это транспортные, логистические вопросы. Банковские вопросы, когда день завершается на западе на час раньше. Это и вопросы управления – мы теряем два часа. Когда на западе рабочий день еще не начался, а в Астане уже идет - час рабочего времени. И наоборот, когда на западе еще работают, а в Астане рабочий день уже закончился - еще час. Плюс расписания поездов, самолетов, накапливается значительная сумма потерь в ВВП", - рассказал Абиль.


По словам председателя Комитета технического регулирования и метрологии Куаныша Еликбаева, для перевода Казахстана на единый часовой пояс сначала должен быть подготовлен соответствующий проект постановления правительства.

"В соответствии с законодательством он в обязательном порядке будет размещен на портале Открытые НПА для открытого обсуждения, где каждый казахстанец сможет высказать свою позицию. Только после этого может быть принято постановление правительства. По срокам мы предполагаем, что на это нужно определенное время - не более трех месяцев - для извещения, подготовки, чтобы все службы и все граждане были оповещены и готовы к такому изменению", - пояснил Еликбаев.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика