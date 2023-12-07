Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время

"Два часовых пояса - это определенное неудобство. Это транспортные, логистические вопросы. Банковские вопросы, когда день завершается на западе на час раньше. Это и вопросы управления – мы теряем два часа. Когда на западе рабочий день еще не начался, а в Астане уже идет - час рабочего времени. И наоборот, когда на западе еще работают, а в Астане рабочий день уже закончился - еще час. Плюс расписания поездов, самолетов, накапливается значительная сумма потерь в ВВП", - рассказал Абиль.

"В соответствии с законодательством он в обязательном порядке будет размещен на портале Открытые НПА для открытого обсуждения, где каждый казахстанец сможет высказать свою позицию. Только после этого может быть принято постановление правительства. По срокам мы предполагаем, что на это нужно определенное время - не более трех месяцев - для извещения, подготовки, чтобы все службы и все граждане были оповещены и готовы к такому изменению", - пояснил Еликбаев.

Казахстан может начать жить по единому времени уже в следующем году. Об этом стало известно в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил депутат Мажилиса Еркин Абиль, соответствующее решение правительство может принять уже в 2024 году. На данный момент уже готово консолидированное мнение ученых по этому вопросу. Они выступают за то, чтобы Казахстан жил по одному часовому поясу (сегодня их два - прим.).По словам председателя Комитета технического регулирования и метрологии Куаныша Еликбаева, для перевода Казахстана на единый часовой пояс сначала должен быть подготовлен соответствующий проект постановления правительства.