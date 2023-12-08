Чиновники обещают, что Казахстан не останется без питьевой воды

"В ближайшие два года мы планируем обеспечить все регионы страны централизованной системой водоснабжения. Какими бы ни были природные условия, будь то изменение климата или сокращение трансграничных водных ресурсов, это не приведет к дефициту. Так как объем питьевой воды, необходимый населению, составляет лишь 1% от общего годового запаса", – заявил Бекнияз.

Дефицита воды в Казахстане не будет. С таким заявлением выступил вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз, передает LS По его словам, ежегодно на территории Казахстана собирается запас воды объемом 102,3 куб. км. Он подчеркнул, что из них 1,2 куб. км от общего объема воды идет на обеспечение населения питьевой водой.Согласно информации, годовое потребление воды для нужд экономики составляет около 25 куб. км. Из них 65% направляют на нужды сельского хозяйства, 25% – на нужды промышленности.Ранее сообщалось, что в Казахстане через 17 лет каждый второй житель рискует остаться без питьевой воды. По словам мажилисмена Бакытжана Базарбека, к 2040 году дефицит воды в Казахстане достигнет 15 млрд куб. м. Это примерно эквивалентно объему Аральского моря.