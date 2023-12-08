Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Декабря
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.91 KZT
  • €1 = 495.28 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Чиновники обещают, что Казахстан не останется без питьевой воды

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Чиновники обещают, что Казахстан не останется без питьевой воды
Фото из открытых источников
Дефицита воды в Казахстане не будет. С таким заявлением выступил вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз, передает LS.

По его словам, ежегодно на территории Казахстана собирается запас воды объемом 102,3 куб. км. Он подчеркнул, что из них 1,2 куб. км от общего объема воды идет на обеспечение населения питьевой водой.

"В ближайшие два года мы планируем обеспечить все регионы страны централизованной системой водоснабжения. Какими бы ни были природные условия, будь то изменение климата или сокращение трансграничных водных ресурсов, это не приведет к дефициту. Так как объем питьевой воды, необходимый населению, составляет лишь 1% от общего годового запаса", – заявил Бекнияз.


Согласно информации, годовое потребление воды для нужд экономики составляет около 25 куб. км. Из них 65% направляют на нужды сельского хозяйства, 25% – на нужды промышленности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане через 17 лет каждый второй житель рискует остаться без питьевой воды. По словам мажилисмена Бакытжана Базарбека, к 2040 году дефицит воды в Казахстане достигнет 15 млрд куб. м. Это примерно эквивалентно объему Аральского моря.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика