"АрселорМиттал Темиртау" получила новое название

В Telegram появился официальный канал компании Qarmet, которая стала инвестором предприятий бывшей компании "АрселорМиттал Темиртау". В опубликованной информации в Telegram-канале Qarmet говорится, что новый инвестор встретился в Темиртау с трудовым коллективом.

"По условиям сделки QSG выкупила активы АМТ за 286 миллионов долларов, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи в размере 450 миллионов долларов, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще 250 миллионов долларов будут оплачены при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности AMT", - говорится в сообщении Qarmet.

"Компания уведомляет о том, что подробные комментарии официальными лицами инвестора будут даны после проведения анализа деятельности предприятия. По всем интересующим вопросам просим обращаться на официальный Telegram-канал Qarmet", - говорится в сообщении.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и новый инвестор Qarmet провели совещание с трудовым коллективом, передает Tengrinews.kz.Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового инвестора Qarmet Андрея Лаврентьева коллективу.Как известно, казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшей компании "АрселорМиттал Темиртау".Официальным представителем акционера Qazaqstan Steel Group в Qarmet назначен Талгат Темирханов.По официальной информации Qarmet, Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Казахстана о приобретении активов "АрселорМиттал Темиртау".В последующем инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более трех миллиардов долларов, из которых уже в следующем году будет вложено 1,3 миллиарда долларов.- Сохранение существующего коллективного договора и системы оплаты труда работников предприятия;- Кардинальное улучшение показателей безопасности производства и экологической ситуации;- Модернизация и реорганизация производства;- Увеличение объемов, номенклатуры и видов выпускаемой продукции.