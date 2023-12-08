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Шесть случаев скарлатины у детей в ЗКО: Один ребенок скончался

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Шесть случаев скарлатины у детей в ЗКО: Один ребенок скончался
Фото из открытых источников
Уральск. 8 декабря. КазТАГ – Заболевший скарлатиной ребенок скончался в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой город».

«Двое детей получают стационарное лечение в Таскалинской районной больнице. Еще двое находятся на стационарном лечении в Областной инфекционной больнице. Один ребенок снят с карантина. Еще один ребенок умер. Проведено патологоанатомическое вскрытие. Окончательную причину смерти установят после проведения дополнительных исследований», – сообщили в управлении здравоохранения.


Детский сад «Балдырган» закрыли на карантин, отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

Скарлатина – острое инфекционное заболевание. Температура тела повышается до 38-39 градусов, наблюдаются слабость, головная боль, боли в горле при глотании. К концу первого дня болезни на шее и верхней части туловища появляется обильная точечная сыпь, которая быстро распространяется по всему телу.


В марте прошлого года в детском саду Уральска выявили скарлатину.


Источник: kaztag.kz
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