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Свидание закончилось вооруженным нападением и похищением денег в Шымкенте

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Свидание закончилось вооруженным нападением и похищением денег в Шымкенте
фото: Polisia.kz
Шымкент. 8 декабря. КазТАГ – Свидание закончилось вооруженным разбоем и похищением денег в Шымкенте, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«Горожанка указала, что 21-летний мужчина, с которым она познакомилась в интернете несколько дней назад, обещая ей сюрприз и, завязав глаза, завел ее в квартиру. Там, связав девушке руки и угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги злоумышленник перевел на свой счет и покинул квартиру», – сообщили в полиции.


Подозреваемого задержали по «горячим следам» на городском Арбате. Он оказался жителем Уральска, приехавшим недавно на заработки.

Подозреваемый находится в ИВС.


Источник: kaztag.kz
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