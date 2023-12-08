Свидание закончилось вооруженным нападением и похищением денег в Шымкенте

«Горожанка указала, что 21-летний мужчина, с которым она познакомилась в интернете несколько дней назад, обещая ей сюрприз и, завязав глаза, завел ее в квартиру. Там, связав девушке руки и угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги злоумышленник перевел на свой счет и покинул квартиру», – сообщили в полиции.

Шымкент. 8 декабря. КазТАГ – Свидание закончилось вооруженным разбоем и похищением денег в Шымкенте, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.Подозреваемого задержали по «горячим следам» на городском Арбате. Он оказался жителем Уральска, приехавшим недавно на заработки.Подозреваемый находится в ИВС.