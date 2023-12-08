Реплика вслед Митталу: Слава Богу, ты ушел!

И хотя кабмин и подчеркивает, что запрошенную и явно завышенную гражданином Индии цену в $3,5 млрд за объекты АМТ казахстанские переговорщики сбили до $286 млн, и индийский магнат помимо этого обязался вложить Т16 млрд в фонд «Қазақстан халқына», очевидно, что Миттал еще легко отделался.

В общей сложности с 2000 года на объектах АМТ погибло около 300 казахстанцев. Почему Миттала не «ушли» уже после первых крупных катастроф с массовой гибелью шахтеров, знает, пожалуй, лишь «Старый Казахстан», который после известных событий января 2022 года не особо разговорчив.

От него получены письменные гарантии отказа от претензий, а объект, обеспечивающий стабильной работой сразу 32 тыс. казахстанцев, куплен за минимальную цену – не исключено, что все это в совокупности с отказом от претензий к индийскому инвестору является неким компромиссом, главная цель которого – сохранить инвестиционную привлекательность Казахстана.

Астана. 8 декабря. КазТАГ – Амир Касенов. Итак, индийский инвестор Лакшми Миттал, контролировавший объекты АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) в Казахстане, наконец-то ушел!Власти Казахстана и вовсе могли поставить вопрос ребром и начать процесс уголовного преследования данного субъекта уже по одному факту гибели почти 50 казахстанских граждан на шахте имени Костенко. И это лишь один возможный эпизод, а их за период, когда он заполучил с благословения экс-президента Нурсултана Назарбаева стратегические мощности бывшего «Кармета», набралось немало.Однако уже после первой крупной трагедии в пост-Қантаровскую эпоху из резкой риторики нынешнего политического руководства страны стало ясно, что уход индийского инвестора является лишь вопросом времени. Тем более, что положительный пример того, как «иностраных инвесторов», хищнически и варварски обходившихся со стратегическими ресурсами народа, в итоге выпроводили из страны, уже был. Одно из братских нам государств год назад таким образом вернуло контроль над одним из крупнейших в мире месторождений золота.И хотя высказывались и высказываются опасения, что подобные действия могут ухудшить инвестиционную привлекательность страны и его инвестиционный климат, со стратегической точки зрения очевидно, что на первом месте для любого государства должен быть климат социально-экономический, причем, благоприятный именно для народа. В конце концов, именно интересами народа принято обуславливать ту же необходимость привлечения инвестиций.Нужно ли добиваться дальнейшего преследования Миттала?Так что, да, Митталу остается лишь кинуть вслед реплику, переиначенную из названия популярной телепрограммы: Слава Богу, ты ушел!