Родные погибшего солдата добились эксгумации, доказывая версию об убийстве

– Убили, да, убили. Сначала это ясно было, что его убили. Алматинская военная прокуратура сперва занималась, потом следователь Тогаев, который вещи с камеры хранения – он же все уничтожил и перевелся. Они постарались закрыть дело, да и закрыли. Теперь хотим справедливости, доказать, что есть переломы, - говорит Кулмайда Туганбаева, бабушка А. Шахимова.

В Кокшетау эксгумировали тело солдата, который погиб во время песчаной бури на алматинском полигоне. Родные 19-летнего Алмаса Шахимова добивались этого больше года. Они уверены: парень погиб не от тяжелой балки, упавшей на голову, а от рук сослуживца.По официальной версии, смерть солдата наступила от удара по голове железным каркасом палатки. В августе прошлого года служащие воинской части 5571 находились на алматинском полигоне на учениях. Боевую подготовку проходили 34 солдата Нацгвардии. Внезапно началась сильная буря, срочников стали эвакуировать. Алмас помогал вытаскивать из упавших палаток сослуживцев. Он спас троих, но погиб сам. А после посмертно был награжден медалью «За отвагу». Но родные отказались от награды. Они уверены: на теле их сына множество ран, которые следствие пыталось скрыть. После эксгумации независимые эксперты должны выяснить, что же произошло на полигоне.