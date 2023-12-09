Трагедия на шахте Костенко: задержаны 7 человек

"Расследованием установлено, что при эксплуатации шахты допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием.



На настоящий момент к уголовной ответственности по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ) привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве 7 человек, подозреваемые в необеспечении мер безопасности при добыче угля", - сообщили в Генпрокуратуре.

В Генеральной прокуратуре сообщили о досудебном расследовании по делу о взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.Досудебное расследование по данному факту осуществляется специальными прокурорами Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС."Установлено, что взрыв первоначально возник на участке добычи угля лавы №48К3-запад от воспламенения исходящей из нижележащего угольного пласта К2 метановоздушной смеси, источником которого стало механическое искрообразование от работы забойного скребкового конвейера", - говорится в сообщении.Данный взрыв повлек последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы.Подозреваемые в порядке статьи 128 УПК водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.Отмечается, что в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области, не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты.Расследование продолжается и находится на особом контроле.Напомним, ранее стало известно, что правительственная комиссия по расследованию пожара и последующего взрыва на шахте имени Костенко завершила работу. Как сообщили в МЧС, установлена 100-процентная вина работодателя после изучения технической документации, свидетельских показаний и других материалов с привлечением научно-исследовательских и экспертных организаций Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.