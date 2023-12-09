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Трех подростков, сбежавших из центра адаптации, ищут в Актобе

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 16:39
Трех подростков, сбежавших из центра адаптации, ищут в Актобе
фото с сайта Tengrinews.kz
В Актобе ищут трех девочек, сбежавших из центра адаптации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Информация в городскую дежурную часть управления полиции поступила 8 декабря примерно в 23:00. О том, что из центра адаптации для несовершеннолетних сбежали три девочки без верхней одежды, в полицию сообщила воспитатель. Девочек разыскивают полицейские и волонтеры.

Мырзакенова Манар Абайкызы 05.06.2006 года рождения. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные. Была одета: черная толстовка с капюшоном.

Тезекбаева Амина Иманкуловна 14.03.2006 года рождения. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы каштановые. Особые приметы: на левом плече имеется родинка.

Дошонова Жулдызай Муратбеккызы 01.10.2006 года рождения. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные до плеч. Была одета: серая спортивная одежда.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения несовершеннолетних, позвонить по телефону 102.


Источник: Тengrinews.kz
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