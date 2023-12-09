Трех подростков, сбежавших из центра адаптации, ищут в Актобе

В Актобе ищут трех девочек, сбежавших из центра адаптации, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Информация в городскую дежурную часть управления полиции поступила 8 декабря примерно в 23:00. О том, что из центра адаптации для несовершеннолетних сбежали три девочки без верхней одежды, в полицию сообщила воспитатель. Девочек разыскивают полицейские и волонтеры.



Мырзакенова Манар Абайкызы 05.06.2006 года рождения. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные. Была одета: черная толстовка с капюшоном.



Тезекбаева Амина Иманкуловна 14.03.2006 года рождения. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы каштановые. Особые приметы: на левом плече имеется родинка.



Дошонова Жулдызай Муратбеккызы 01.10.2006 года рождения. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные до плеч. Была одета: серая спортивная одежда.



Полицейские просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения несовершеннолетних, позвонить по телефону 102.