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Как Астана видит свои будущие отношения с Москвой, рассказал Токаев

Просмотров:276 Опубликовано: Вчера, 20:58
Как Астана видит свои будущие отношения с Москвой, рассказал Токаев
ФОТО: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Россия является стратегическим партнером Республики и, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, Казахстан будет продолжать сотрудничество с ней, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства, заявил в интервью телеканалу Euronews.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая протяженная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество. И, возможно, вы в курсе недавнего визита президента России в Казахстан, который оказался весьма успешным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между двумя государствами", – сказал Токаев, отвечая на вопрос, как Астана видит свои будущие отношения с Москвой.


Он отметил, что Россия – хороший партнер, стратегический партнер Казахстана и играет важную роль в современном мире.

"Некоторые утверждают, что она играет негативную роль, некоторые – что позитивную. Так или иначе, мы должны признать, что Россия очень важна, и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает", – подчеркнул глава республики.


Комментируя стратегию Казахстана на международной арене, Токаев сказал, что Казахстан ведет диверсифицированную международную политику.

"У нас отличные отношения с Китаем, с нашими партнерами в Центральной Европе, а также в Западной Европе. И, конечно, у нас есть отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Это полностью соответствует географическому положению Казахстана, который является девятой по величине территорией в мире. Поэтому наша политика будет постоянно диверсифицироваться", – отметил президент республики.


Казахстанский лидер добавил, что Астана привержена международному сотрудничеству и может выступать хорошим партнером для многих стран.

"Казахстан – страна с открытой рыночной экономикой. И мы считаем, что Казахстан может служить хорошим партнером для многих стран. Я думаю, что Казахстан играет очень важную роль в нашем регионе, в Центральной Азии, и за ее пределами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.


Ранее, президент РФ Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Тогда Токаев и Путин встретились в Акорде.



Источник: Zakon.kz
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