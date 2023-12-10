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Авария на ТЭЦ Экибастуза: запущены резервные котлы

Просмотров:781 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Авария на ТЭЦ Экибастуза: запущены резервные котлы
Фото пресс-службы Акорды
Из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза сейчас работают резервные котлоагрегаты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авария на Экибастузской ТЭЦ произшла ночью - выявили повреждение на золопроводе. Его устранили в 05 -30 утра.

"Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Были запущены два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве", - сообщили в ТЭЦ.


Сейчас на ТЭЦ откачивают воду. Последствия аварии устраняют работники теплоэлектороцентрали и управления по чрезвычайным ситуациям города.

"В данный момент на станции в работе находятся 7 котлоагрегатов (Nº 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14), из которых З котла водогрейного цеха временно работают на мазуте. Температура подачи составляет 70 градусов, гидравлическое давление обеспечено в рамках утвержденного режима: 9 кг на подаче и 1,5 кг на обратке", - заверили в ТЭЦ.


Стнадартная работа котлов на угле будет восстановлена в ближайшие часы - сообщила администрация ТЭЦ.


Источник: Тengrinews.kz
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