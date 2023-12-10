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В десятках домов Балхаша произошло аварийное отключение тепла

Просмотров:297 Опубликовано: Сегодня, 12:09
В десятках домов Балхаша произошло аварийное отключение тепла
Фото: freepik
В ночь на 10 декабря в ряде домов города Балхаш отключилось теплоснабжение после прорыва трубопровода. В акимате отчитались, что ремонтные работы завершены и подача тепла восстанавливается, сообщает Zakon.kz.

Первую трубу прорвало в микрорайоне Мухамеджанова возле дома №32, на отводе диаметром 426 мм магистрали произошла утечка горячей воды, сопровождаемая снижением давления в обратном трубопроводе.

Это привело к отсутствию теплоснабжения в микрорайоне, о количестве домов, оставшихся без тепла, акимат не сообщил.

"Ремонтные и восстановительные работы ведутся ТОО "Балхаш жылу" с участием 10 сотрудников и 5 единиц техники. Характер утечки - пропуск прокладки задвижки. На данный момент прокладка заменена, утечка устранена, собирается схема,и будет производиться запуск теплоснабжения", - сообщили в акимате.


Второй прорыв произошел 9 декабря в 22:55: прорвало трубу диаметром 630 мм на пересечении улиц Абая и Абугалиева. В связи с аварией, произведено снижение тепловых параметров по следующим адресам:

Желтоксан 11,12,13,14,15;
Мира 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
Сейфуллина 28,34,36,36а,32,30,32а,35,31,41,45;
Абая 56,44,46,48,50,52,47,49,53,51,55;
Макаренко 1,3;
Молдагулова 1,2,3,4.

"Причиной аварии явился износ тепловых сетей города, который составляет 75%. Наружная температура -15°С", - сообщили в акимате города Балхаш.


В целях устранения выявленных фактов был создан оперативный штаб с участием всех КГП, КСК, ЧС, администрации города.

Все коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы, задействованы 10 единиц техники, 25 человек личного состава.

Для недопущения замерзания внутренних сетей МЖД службам пришлось слить воду с 12 домов с верхним розливом, а также 33 МЖД поставлены на подпор с нижней системы разводки.

Акимат писал, что ориентировочное время устранения 1,5-2 часа.

Около 6 утра, акимат сообщил, что ремонтные работы тепловых сетей на трубопроводе диаметром 630 мм на пересечении улиц Абая и Абугалиева успешно завершены.

"На данный момент магистраль запущена теплоснабжение восстанавливается. Продолжаются работы по подключению домов с верхним розливом, проводимые нашими предприятиями "Кск" и "Балхаш Жылу". Чтобы избежать гидроудара в системе, мы осуществляем поэтапное подключение".
В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на трубопровода, по которому транспортируется зола из системы золоудаления. К утру аварию устранили, и в настоящее время ведутся работы по восстановлению.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Tankushka
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:17
зачем далеко ходить? В Актау пол города без отопления сидит

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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