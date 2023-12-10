Бабушка погибла, огнеборцы пострадали: серьезный пожар произошел в Костанае

"Пока автоцистерны разворачивались для тушения, звено газо-дымозащитников в полной боевой экипировке и дыхательных аппаратах приступило к поиску пострадавшей. Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона, заслонив от нее товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разлетающихся стен", – говорится в сообщении портала alau.kz.

"Составом караула во главе со старшим лейтенантом Джамбурчиным Талгатом было найдено тело хозяйки. Из огня были извлечены еще три газовых баллона. Предотвращено разрушение трех примыкающих соседних квартир", - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

9 декабря около полуночи г. Костанае по проспекту Абая загорелся одноэтажный частный 4-квартирный дом. Первыми на место вызова прибыли бойцы пожарной части № 6 г. Костанай в составе 3 единиц техники и 9 человек, сообщает Zakon.kz.Как выяснили спасатели, горели мебель, стены и кровля на площади 70 кв. м.По словам соседей, внутри горящей квартиры находится пожилая хозяйка.Несмотря на произошедшее, караул, передав командира отделения медикам, продолжил поиски пострадавшей.​Пожар был полностью потушен через 2 часа. Героями этой тревожной ночи, помимо Ержана и Талгата, стали пожарные: Мейрам Кадралинов, Айбат Менжибекұлы, Гани Марденов, Серик Жумашев, Жасулан Жуматов, Жумахан Негметжанов, Ренат Сартаев.Утром 10 декабря в Костанайской городской больнице Ержана навестил аким области Кумар Аксакалов, который выразил признательность за мужество, решительность и профессионализм всем спасателям гарнизона.За последний год Ержан уже дважды награждался от имени министра по ЧС за мужество в Аулиекольском пожаре и за спасение 6-летней девочки при пожаре в 9-этажном доме. Теперь готовится представление на Ержана Туралина уже к государственной награде.