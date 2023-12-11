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В Нацбанке рассказали о ситуации с Нацфондом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:02
В Нацбанке рассказали о ситуации с Нацфондом
фото: lsm.kz
На конец ноября объем валютных активов Нацфонда составил $58,6 млрд. Такие данные озвучила зампредседателя Национального банка Алия Молдабекова, передает LS.

По ее словам, за прошедший месяц данная сумма выросла на $2,3 млрд.

"В целом за первые 11 месяцев текущего года в Нацфонде сложился положительный инвестиционный доход в размере $4,4 млрд", – отметила она.


Также Молдабекова рассказала о динамике золотовалютных резервов Нацбанка. Так, объем ЗВР по итогам ноября превысил $34 млрд, увеличившись за месяц на $131 млн.

"Позитивным фактором, несомненно, стал рост золотых котировок. Цена на золото в ноябре выросла с $1,99 тыс. до $2,03 тыс. за унцию. При этом рост цены на драгоценный металл обусловлен резким ухудшением геополитической ситуации в мире, в частности, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эффект от роста цен на золото был нивелирован выплатой госдолга в объеме более $750 млн", – пояснила она.


Источник: lsm.kz
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