В Нацбанке рассказали о ситуации с Нацфондом

"В целом за первые 11 месяцев текущего года в Нацфонде сложился положительный инвестиционный доход в размере $4,4 млрд", – отметила она.

"Позитивным фактором, несомненно, стал рост золотых котировок. Цена на золото в ноябре выросла с $1,99 тыс. до $2,03 тыс. за унцию. При этом рост цены на драгоценный металл обусловлен резким ухудшением геополитической ситуации в мире, в частности, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эффект от роста цен на золото был нивелирован выплатой госдолга в объеме более $750 млн", – пояснила она.