"Дома или в машине": новый вид штрафов хотят ввести в Казахстане

"В итоге за текущий год было зарегистрировано всего лишь 89 случаев немедицинского употребления, и из них только 30 дел направлено в суд. При этом статистика совсем не свидетельствует о том, что употребление наркотических веществ в стране снизилось. Напротив, из-за существенной оговорки "общественное место" те, кто употребляет наркотические средства, легко уходят от ответственности, сказав одну фразу: "Я употреблял дома, это законно". При этом в этом году выявлено почти 370 тысяч фактов немедицинского употребления", - сказала Имашева на правительственном часе в Мажилисе.

"В итоге немедицинское употребление наркотических средств в общественных местах будет караться уголовным законом, а во всех остальных случаях - дома, в машине, в клубе, в увеселительных заведениях - административным", - добавила депутат.

В Казахстане в рамках нового законопроекта предлагают ввести штрафы за употребление наркотиков дома или в машине, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, до 2014 года существовала административная ответственность за немедицинское употребление наркотиков. Ежегодно за это к ответственности привлекали около 2,5 тысячи казахстанцев. Затем ответственность перешла в Уголовный кодекс, а запрет на употребление наркотиков распространился только на общественные места.В настоящее время в Мажилисе рассматривается проект закона, который может перевести немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ снова в административную юрисдикцию.Разработчики поправок полагают, что такие меры обеспечат безусловный и полный запрет употребления наркотиков в немедицинских целях.Ранее стало известно, в Казахстане за наркопреступления задержали 11 силовиков в этом году.