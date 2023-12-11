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Назван самый популярный наркотик в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:41
Назван самый популярный наркотик в Казахстане
фото: Polisia.kz
В Казахстане на первом месте по популярности среди наркотических веществ находится каннабис. Об этом сообщила вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщила Еспаева, ежегодный объем незаконного оборота наркотиков в Казахстане составляет порядка 20-25 тонн.

"Из которых более 95 процентов приходится на наркотики каннабисной группы, около 5 процентов - на синтетические наркотики и менее 1 процента – на опий, героин и иные виды веществ", - сказала вице-спикер на правительственном часе в Мажилисе.


По данным уполномоченных органов, в Казахстане количество лиц, осужденных за наркопреступления за 10 месяцев текущего года, составляет 3 193 человека. Это 14 процентов от числа всех осужденных в стране.

"В Парламенте были приняты законодательные поправки по усилению мер в этой сфере. Законопроект направлен на урегулирование порядка включения под госконтроль наркотических средств, психотропных веществ", - добавила Еспаева.


Напомним, депутат Снежанна Имашева сообщила, что казахстанцев могут начать штрафовать за употребление наркотиков в необщественных местах, например, дома или в машине. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в Мажилисе.


Источник: Tengrinews.kz
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