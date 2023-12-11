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Глава МВД: Полицейские изнасиловали 14-летнюю девочку в Алматы

Просмотров:895 Опубликовано: Сегодня, 15:06
Глава МВД: Полицейские изнасиловали 14-летнюю девочку в Алматы
Фото ©️ Tengrinews.kz
В Алматы полицейские изнасиловали 14-летнюю девочку. Информацию журналистам подтвердил министр внутренних дел Ержан Саденов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Алматы два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку-подростка, можете ли вы подтвердить этот факт? Если это правда, то задержали ли подозреваемых?" - спросили журналисты в кулуарах Мажилиса.


"К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники, на сегодняшний день, совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная комиссия, данные люди уволены по отрицательным мотивам. В рамках уголовного дела они также взяты под арест", - ответил Ержан Саденов.


Министр добавил, что проверка еще проводится. На вопрос о том, состояли ли полицейские в рядах правоохранительных органов на момент совершения преступления, глава МВД ответил утвердительно.

"Да, я подтверждаю", - сказал министр.


Если вина подозреваемых будет доказана, согласно части 2 статьи 120 Уголовного кодекса "Изнасилование", им грозит от 9 до 12 лет колонии.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:36
Правоохранители дискредитировали себя уже ниже плинтуса то наркотики крышуют то проституток да еще и много чего теперь насильничать начали это как? Целых два капитана насиловали ребенка, это от чего так, от безнаказанности? Интересно их отцы командиры тоже по статье пойдут или с повышением, а министру не стыдно будет смотреть в глаза родителям и людям? Наверное скоро будут убивать в застенках ведь пытки уже применяли.
 
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  • Pluto 9701
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 15:41
Если вина подозреваемых будет доказана, согласно части 2 статьи 120 Уголовного кодекса "Изнасилование", им грозит от 9 до 12 лет колонии. ЧТО? Да насильникам надо члены отрубать. Причём прилюдно. И без наркоза. Что бы таким не повадно было.
 
 

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