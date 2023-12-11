Глава МВД: Полицейские изнасиловали 14-летнюю девочку в Алматы

"В Алматы два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку-подростка, можете ли вы подтвердить этот факт? Если это правда, то задержали ли подозреваемых?" - спросили журналисты в кулуарах Мажилиса.

"К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники, на сегодняшний день, совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная комиссия, данные люди уволены по отрицательным мотивам. В рамках уголовного дела они также взяты под арест", - ответил Ержан Саденов.

"Да, я подтверждаю", - сказал министр.

В Алматы полицейские изнасиловали 14-летнюю девочку. Информацию журналистам подтвердил министр внутренних дел Ержан Саденов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Министр добавил, что проверка еще проводится. На вопрос о том, состояли ли полицейские в рядах правоохранительных органов на момент совершения преступления, глава МВД ответил утвердительно.Если вина подозреваемых будет доказана, согласно части 2 статьи 120 Уголовного кодекса "Изнасилование", им грозит от 9 до 12 лет колонии.