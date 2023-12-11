Кассир АЗС в Шымкенте придумал махинацию, благодаря которой "заработал" более 12 миллионов

Расследование полицейские начали с заявления предпринимателя о присвоении вверенного чужого имущества. Со слов заявителя, кассир автозаправочной станции под предлогом временной неисправности терминала для оплаты принимал деньги от клиентов переводом на свой счет. Эта махинация продолжалась почти 1,5 года, в итоге потерпевшему причинен ущерб в 12 350 000 тенге.

Присвоившего 12 миллионов тенге кассира АЗС осудили в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Стражи порядка доставили в отдел полиции подозреваемого - 35-летнего жителя города. Следователи собрали все доказательства вины задержанного и направили материалы уголовного дела в суд. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.Напомним, ранее в Карагандинской области мужчину осудили за хищение инвестиционных субсидий в особо крупном размере.