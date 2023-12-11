Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.61 KZT
  • €1 = 493.07 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Кассир АЗС в Шымкенте придумал махинацию, благодаря которой "заработал" более 12 миллионов

Просмотров:282 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Кассир АЗС в Шымкенте придумал махинацию, благодаря которой "заработал" более 12 миллионов
Фото: polisia.kz
Присвоившего 12 миллионов тенге кассира АЗС осудили в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Расследование полицейские начали с заявления предпринимателя о присвоении вверенного чужого имущества. Со слов заявителя, кассир автозаправочной станции под предлогом временной неисправности терминала для оплаты принимал деньги от клиентов переводом на свой счет. Эта махинация продолжалась почти 1,5 года, в итоге потерпевшему причинен ущерб в 12 350 000 тенге.


Стражи порядка доставили в отдел полиции подозреваемого - 35-летнего жителя города. Следователи собрали все доказательства вины задержанного и направили материалы уголовного дела в суд. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Карагандинской области мужчину осудили за хищение инвестиционных субсидий в особо крупном размере.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика