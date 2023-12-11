Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.61 KZT
  • €1 = 493.07 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Нужно отрубить голову гидре": гневная тирада депутата Жанбыршина попала на видео

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 16:41
"Нужно отрубить голову гидре": гневная тирада депутата Жанбыршина попала на видео
Фрагмент из видео Мажилиса
Депутат Едил Жанбыршин разразился гневной тирадой на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время правчаса по вопросам борьбы с наркопреступностью Жанбыршин заявил, что в Казахстане за наркопреступления наказывают только исполнителей, но не крупных организаторов.

"Получается, что мы боремся не с причинами, а с последствиями. Исполнители задерживаются, а кто их организовывает? Нет ни одного громкого дела с участием наркомафии. Можете сказать, что вот у нас задержана крупная личность, которая организовала такое преступление с участием стольких лиц? Нет ни одного такого громкого дела. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы боремся с этой проблемой на протяжении многих лет, но у нас нет ни одного случая задержания каких-либо крупных преступников", - заявил Едил Жанбыршин.


Депутат добавил, что правоохранительные органы не работают должным образом либо "они сами замешаны" в преступлениях.

"Может быть, есть даже лица, которые находятся в составе крупной системы. Это прежде всего грозит национальной безопасности, здоровью населения. Здесь задействованы большие суммы денег (…) Необходимо отрубить голову гидре, а без этого результата не будет. Почему не прикрываются каналы? Вы (правоохранители - прим.) хорошо знаете, кто реализует, по каким каналам поступает. Эти каналы продолжают работать", - добавил эмоционально Жанбыршин.


Он заявил, что необходимо создавать новый Казахстан для будущих поколений и проводить четкую работу в этом направлении. Депутат предложил совместно с уполномоченными органами при необходимости создать новый закон, который бы строго пресекал распространение наркотиков в Казахстане.



Ближе к концу выступления у Жанбыршина отключился микрофон, потому что он превысил регламент. Какое-то время депутат еще продолжал возмущаться.

Гидра - это мифическое существо из древнегреческой мифологии, представляется как многоголовая змея или дракон с несколькими головами. Одна из голов гидры считается бессмертной, а остальные - смертными. Если отрубить одну из голов, из нее вырастают две новые. Это делает задачу уничтожения гидры особенно сложной.

Hydra или "Гидра" - также и крупнейший даркнет-рынок по торговле наркотиками, крупнейший в мире ресурс по объему нелегальных операций с криптовалютой.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sara19k (Посетители) Сегодня, 16:53
побольше гуманитарки возите в ИЭА и обучайте наших погранцов по натовской программе boyan

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика