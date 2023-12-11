"Нужно отрубить голову гидре": гневная тирада депутата Жанбыршина попала на видео

"Получается, что мы боремся не с причинами, а с последствиями. Исполнители задерживаются, а кто их организовывает? Нет ни одного громкого дела с участием наркомафии. Можете сказать, что вот у нас задержана крупная личность, которая организовала такое преступление с участием стольких лиц? Нет ни одного такого громкого дела. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы боремся с этой проблемой на протяжении многих лет, но у нас нет ни одного случая задержания каких-либо крупных преступников", - заявил Едил Жанбыршин.

"Может быть, есть даже лица, которые находятся в составе крупной системы. Это прежде всего грозит национальной безопасности, здоровью населения. Здесь задействованы большие суммы денег (…) Необходимо отрубить голову гидре, а без этого результата не будет. Почему не прикрываются каналы? Вы (правоохранители - прим.) хорошо знаете, кто реализует, по каким каналам поступает. Эти каналы продолжают работать", - добавил эмоционально Жанбыршин.

Депутат Едил Жанбыршин разразился гневной тирадой на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.Во время правчаса по вопросам борьбы с наркопреступностью Жанбыршин заявил, что в Казахстане за наркопреступления наказывают только исполнителей, но не крупных организаторов.Депутат добавил, что правоохранительные органы не работают должным образом либо "они сами замешаны" в преступлениях.Он заявил, что необходимо создавать новый Казахстан для будущих поколений и проводить четкую работу в этом направлении. Депутат предложил совместно с уполномоченными органами при необходимости создать новый закон, который бы строго пресекал распространение наркотиков в Казахстане.Ближе к концу выступления у Жанбыршина отключился микрофон, потому что он превысил регламент. Какое-то время депутат еще продолжал возмущаться.