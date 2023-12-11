"Нужно отрубить голову гидре": гневная тирада депутата Жанбыршина попала на видео

Депутат Едил Жанбыршин разразился гневной тирадой на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Во время правчаса по вопросам борьбы с наркопреступностью Жанбыршин заявил, что в Казахстане за наркопреступления наказывают только исполнителей, но не крупных организаторов.
"Получается, что мы боремся не с причинами, а с последствиями. Исполнители задерживаются, а кто их организовывает? Нет ни одного громкого дела с участием наркомафии. Можете сказать, что вот у нас задержана крупная личность, которая организовала такое преступление с участием стольких лиц? Нет ни одного такого громкого дела. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы боремся с этой проблемой на протяжении многих лет, но у нас нет ни одного случая задержания каких-либо крупных преступников", - заявил Едил Жанбыршин.
Депутат добавил, что правоохранительные органы не работают должным образом либо "они сами замешаны" в преступлениях.
"Может быть, есть даже лица, которые находятся в составе крупной системы. Это прежде всего грозит национальной безопасности, здоровью населения. Здесь задействованы большие суммы денег (…) Необходимо отрубить голову гидре, а без этого результата не будет. Почему не прикрываются каналы? Вы (правоохранители - прим.) хорошо знаете, кто реализует, по каким каналам поступает. Эти каналы продолжают работать", - добавил эмоционально Жанбыршин.
Он заявил, что необходимо создавать новый Казахстан для будущих поколений и проводить четкую работу в этом направлении. Депутат предложил совместно с уполномоченными органами при необходимости создать новый закон, который бы строго пресекал распространение наркотиков в Казахстане.
Ближе к концу выступления у Жанбыршина отключился микрофон, потому что он превысил регламент. Какое-то время депутат еще продолжал возмущаться.
Гидра - это мифическое существо из древнегреческой мифологии, представляется как многоголовая змея или дракон с несколькими головами. Одна из голов гидры считается бессмертной, а остальные - смертными. Если отрубить одну из голов, из нее вырастают две новые. Это делает задачу уничтожения гидры особенно сложной.
Hydra или "Гидра" - также и крупнейший даркнет-рынок по торговле наркотиками, крупнейший в мире ресурс по объему нелегальных операций с криптовалютой.
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz