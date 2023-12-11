Сколько наличности разрешено хранить казахстанцам

В КГД пояснили, что основной задачей всеобщего декларирования является обеспечение справедливого налогообложения граждан, исходя из размера их доходов. Выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, позволит снизить уровень теневой экономики.

"Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 миллиона тенге (10 тысяч МРП). Наличие иных денежных средств должно подтверждаться банками второго уровня", - сообщили в КГД.

В Комитете госдоходов Министерства финансов рассказали, сколько наличных денег максимально могут казахстанцы отразить в декларации о доходах, передает Tengrinews.kz.Одним из эффективных методов сокращения теневых оборотов является переход на безналичные платежи, которые стали неотъемлемой частью жизни наших граждан. Сейчас в Казахстане доля безналичных платежей составляет 86 процентов. Юные казахстанцы с 6 лет тоже пользуются безналом: карту для своих детей оформили 41,4 процента родителей.Количество депозитов физических лиц в банках увеличилось с 16,9 до 19,8 миллиона тенге, годовой прирост составил 14,3 процента, общий объем депозитов составил 18,6 триллиона тенге.В комитете пояснили, что Налоговый кодекс предусматривает обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков. Данное требование не противоречит нормам Конституции, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом (пункт 2 статьи 18 Конституции).В КГД обратили внимание казахстанцев на необходимость максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.