В Нацбанке рассказали о механизме инвестирования пенсионных средств

"Около 30% пенсионных активов инвестировано на зарубежных финансовых рынках в такие основные классы активов, как государственные ценные бумаги развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня и глобальные акции. Таким образом, ЕНПФ является крупным институциональным инвестором в экономику Казахстана", – рассказала зампред Нацбанка.

"Инвестиции нужно воспринимать положительно, так как деньги казахстанцев в первую очередь должны работать на нашу экономику. Это обеспечивает не только получение стабильного инвестиционного дохода на пенсионные накопления вкладчиков, но и способствуют социально-экономическому развитию страны", – отметила Алия Молдабекова.

"Облигации будут размещаться на Казахстанской фондовой бирже, где, помимо ЕНПФ, смогут принять участие все заинтересованные инвесторы. В свою очередь уже сами квазигосударственные компании направят их на финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности и других важных для экономики отраслях", – добавила она.