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В Нацбанке рассказали о механизме инвестирования пенсионных средств

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 13:03
В Нацбанке рассказали о механизме инвестирования пенсионных средств
Фото: lsm.kz
Деньги вкладчиков ЕНПФ будут инвестированы в инфраструктуру страны, механизм вложений будет прозрачным. Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Алия Молдабекова, передает LS.

Текущий объем пенсионных активов составляет 17,3 трлн тенге, из которых порядка 70% инвестировано на локальном рынке, то есть в ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора и других казахстанских эмитентов.

"Около 30% пенсионных активов инвестировано на зарубежных финансовых рынках в такие основные классы активов, как государственные ценные бумаги развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня и глобальные акции. Таким образом, ЕНПФ является крупным институциональным инвестором в экономику Казахстана", – рассказала зампред Нацбанка.


В 2023 и 2024 годах часть свободной ликвидности по пенсионным активам ЕНПФ планируется инвестировать в облигации квазигосударственных компаний "Байтерек" и "Самрук-Қазына".

"Инвестиции нужно воспринимать положительно, так как деньги казахстанцев в первую очередь должны работать на нашу экономику. Это обеспечивает не только получение стабильного инвестиционного дохода на пенсионные накопления вкладчиков, но и способствуют социально-экономическому развитию страны", – отметила Алия Молдабекова.


Механизм инвестирования зампред Нацбанка назвала прозрачным и отметила, что компании выпустят облигации на рыночных условиях, а ЕНПФ вложит средства в эти ценные бумаги.

"Облигации будут размещаться на Казахстанской фондовой бирже, где, помимо ЕНПФ, смогут принять участие все заинтересованные инвесторы. В свою очередь уже сами квазигосударственные компании направят их на финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности и других важных для экономики отраслях", – добавила она.


За 11 месяцев 2023 года инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ составил 1 279,4 млрд тенге.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 15:06
Инвестиции нужно воспринимать положительно, так как деньги казахстанцев в первую очередь должны работать на нашу экономику.

Главное чтобы деньги не инвестировались в карманы казнокрадов и коррупционеров
 
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  • fitter
  • Placida
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 14:51
За 11 месяцев 2023 года инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ составил 1 279,4 млрд тенге

Допустим, что до конца года доход составит 1,4 трл.тг. Это составит 8,2% от общей суммы в 17,3трл. А теперь давайте зададимся вопросом: насколько за год подорожало молоко или хлеб? Явно больше. А вот второй аспект. Если бы я забрал свои пенсионные деньги и положил в банк на депозит. Сколько я получил бы? 14%!
Так зачем же нам такой неэффективный ЕНПФ?
 
 

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