В Нацбанке рассказали о механизме инвестирования пенсионных средств

Деньги вкладчиков ЕНПФ будут инвестированы в инфраструктуру страны, механизм вложений будет прозрачным. Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Алия Молдабекова, передает LS
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Текущий объем пенсионных активов составляет 17,3 трлн тенге, из которых порядка 70% инвестировано на локальном рынке, то есть в ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора и других казахстанских эмитентов.
"Около 30% пенсионных активов инвестировано на зарубежных финансовых рынках в такие основные классы активов, как государственные ценные бумаги развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня и глобальные акции. Таким образом, ЕНПФ является крупным институциональным инвестором в экономику Казахстана", – рассказала зампред Нацбанка.
В 2023 и 2024 годах часть свободной ликвидности по пенсионным активам ЕНПФ планируется инвестировать в облигации квазигосударственных компаний "Байтерек" и "Самрук-Қазына".
"Инвестиции нужно воспринимать положительно, так как деньги казахстанцев в первую очередь должны работать на нашу экономику. Это обеспечивает не только получение стабильного инвестиционного дохода на пенсионные накопления вкладчиков, но и способствуют социально-экономическому развитию страны", – отметила Алия Молдабекова.
Механизм инвестирования зампред Нацбанка назвала прозрачным и отметила, что компании выпустят облигации на рыночных условиях, а ЕНПФ вложит средства в эти ценные бумаги.
"Облигации будут размещаться на Казахстанской фондовой бирже, где, помимо ЕНПФ, смогут принять участие все заинтересованные инвесторы. В свою очередь уже сами квазигосударственные компании направят их на финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности и других важных для экономики отраслях", – добавила она.
За 11 месяцев 2023 года инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ составил 1 279,4 млрд тенге.