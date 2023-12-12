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Смогут ли дети кандасов и иностранцев получать деньги из Нацфонда

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Смогут ли дети кандасов и иностранцев получать деньги из Нацфонда
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве финансов рассказали, в каком случае дети кандасов и иностранных граждан смогут получать выплаты из Национального фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как известно, с 1 февраля 2024 года Единый накопительный пенсионный фонд будет начислять средства всем детям до 18 лет, которые являются участниками программы и имеют гражданство Казахстана.

"Если дети рождаются за пределами Казахстана и при этом имеют гражданство Казахстана или дети выезжают на ПМЖ за пределы страны, имея гражданство Казахстана, в данном случае всем этим детям будут начисляться средства из Нацфонда. Если человек приехал из другой страны или имеет статус кандаса, возвратился на историческую родину, данным лицам средства будут начисляться с момента принятия или получения гражданства Казахстана", - сказал директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Айбол Аргынгазинов.


Ранее в Министерстве финансов сообщили, что средства детям из Национального фонда начнут выплачивать с 1 февраля 2024 года. По официальным данным, сумма будет определяться исходя из усредненного инвестиционного дохода, который делится на конкретное количество детей.


Источник: Tengrinews.kz
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