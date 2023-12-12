"Так выглядит слежка за переписками казахстанцев в WhatsApp": эксперты изучили видео

В соцсетях распространилось видео, в котором якобы показан процесс слежки КНБ за переписками казахстанцев в WhatsApp, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
На самом деле к Казахстану это видео никакого отношения не имеет.
Ранее, еще в конце октября, ролик массово рассылали друг другу пользователи в Дагестане и Узбекистане, утверждая, что таким образом власти следят за сообщениями в Telegram или WhatsApp.
Несмотря на плохое качество ролика, можно разглядеть, что диалоговые окна не похожи на интерфейс Telegram или WhatsApp. А больше напоминают китайский мессенджер WeChat, в котором, судя по всему, идет массовая рассылка рекламных сообщений.
"Поэтому сообщение о том, что КНБ следил за переписками казахстанцев, ложное", - заключает издание.
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