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"Каждый получит по 3-4 тысячи долларов" - вице-премьер о выплатах из Нацфонда

Просмотров:836 Опубликовано: Вчера, 17:10
"Каждый получит по 3-4 тысячи долларов" - вице-премьер о выплатах из Нацфонда
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Заместитель премьер-министра Ерулан Кенжебеков сообщил, что казахстанцы, участвующие в программе "Нацфонд - детям" с рождения, получат от трех до четырех тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"До этого расчеты были. Примерная сумма, то есть ребенок, который попадает в систему с рождения, по исполнению 18 лет будет получать от трех до четырех тысяч долларов", - сказал премьер на заседании правительства.


"Выплаты начнутся с 1 февраля 2024 года. Единый накопительный пенсионный фонд будет начислять всем детям, кому до 18 лет, которые являются участниками программы, которые имеют гражданство Казахстана. А именно те дети, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, они могут с этого момента подавать заявки, документы, подтверждающие целевые назначения, и, соответственно, использовать эти средства", - сказал директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Айбол Аргынгазинов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Вчера, 18:02
Заместитель премьер-министра Ерулан Кенжебеков сообщил, что казахстанцы, участвующие в программе "Нацфонд - детям" с рождения, получат от трех до четырех тысяч долларов.

А?!, почему в долларах, а не в теньге?...
Когда дети вырастут Казахстан уже превратится в 51 штат США?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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