"Каждый получит по 3-4 тысячи долларов" - вице-премьер о выплатах из Нацфонда

"До этого расчеты были. Примерная сумма, то есть ребенок, который попадает в систему с рождения, по исполнению 18 лет будет получать от трех до четырех тысяч долларов", - сказал премьер на заседании правительства.

"Выплаты начнутся с 1 февраля 2024 года. Единый накопительный пенсионный фонд будет начислять всем детям, кому до 18 лет, которые являются участниками программы, которые имеют гражданство Казахстана. А именно те дети, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, они могут с этого момента подавать заявки, документы, подтверждающие целевые назначения, и, соответственно, использовать эти средства", - сказал директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Айбол Аргынгазинов.

Заместитель премьер-министра Ерулан Кенжебеков сообщил, что казахстанцы, участвующие в программе "Нацфонд - детям" с рождения, получат от трех до четырех тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.