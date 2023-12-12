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Мораторий завершится 1 января: чего ждать бизнесменам, ответили в правительстве

Просмотров:546 Опубликовано: Вчера, 18:43
Мораторий завершится 1 января: чего ждать бизнесменам, ответили в правительстве
Фото из открытых источников
Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев ответил, что будет с проверками малого и среднего бизнеса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"1 января 2024 года закончится мораторий на проверки бизнеса. На сколько пополнится казна за счет штрафов от МСБ?" - прозвучал вопрос на брифинге в правительстве.


Жамаубаев отметил, что бюджет, скорее, больше пополнится за счет законных налогов.

"Динамика очень хорошая за последние 3-4 года, у нас из года в год местный бюджет перевыполнен, поскольку мы правильное решение приняли, что многие предприятия сейчас КПН платят в местный бюджет, поэтому мы ожидаем значительный рост налогов", - сказал он.


Заместитель премьер-министра добавил, что повальных проверок бизнеса в 2024 году не будет.

"Что касается штрафов, у нас нет задачи повально устраивать проверки по малому и среднему бизнесу, поскольку у нас есть четкие критерии работы системы управления рисками, поэтому за счет штрафов, я не думаю, что будут большие пополнения. Тем более мы из года в год количество проверок сокращаем. Обращаем внимание не на количество, а на качественные вещи", - заключил он.


Напомним, в декабре 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки бизнеса до 1 января 2024 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Вчера, 19:13
Затягивайте пояса потуже граждане снова цены попрут как на дрожжах, барыги привыкли хорошо жить без проверок и налогов.
 
 

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