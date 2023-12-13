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С 1 января. Сколько мобильных переводов разрешат делать казахстанцам "бесплатно"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:42
С 1 января. Сколько мобильных переводов разрешат делать казахстанцам "бесплатно"
Фото:depositphotos.com
Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснил, какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мобильные переводы со следующего года, говорят, не должны превышать 100 у одного человека. Как эта система будет работать?" - спросили журналисты в кулуарах Мажилиса.


"Сейчас идет апробирование с банками, идет пилотный проект. Мы поставили критерий – 100 переводов по одной карте в течение трех месяцев. Мы будем наблюдать. Эти критерии условные. Мы можем скорректировать, может быть меньше, может быть больше (количество переводов - прим.)", - ответил Ерулан Жамаубаев.


Он подчеркнул, что новые поправки направлены на то, чтобы те мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, облагались налогом.

"Если это простые переводы между родственниками, может быть, между коллегами, бывают разные случаи – понятно, это не относится к предпринимательской деятельности, не облагается налогом. Поэтому тут основная цель – фискализация тех переводов, которые часто проводятся", - добавил вице-премьер.


Журналисты уточнили, нужно ли родителям школьников, которые собирают деньги на подарки или, например, на новые шторы, платить налоги за такие переводы на карту.

"Нет, в таких случаях не будут приниматься меры налогового воздействия, поскольку мы знаем, что это разовые сборы. По таким сборам риск не будет срабатывать, а риск будет срабатывать по тем людям, у которых есть бизнес: магазин, такси и так далее. То есть те люди, которые непосредственно занимаются бизнесом", - ответил глава Минфина.


Он призвал казахстанцев, которые занимаются предпринимательской деятельностью, открывать для таких целей специальные счета.

"Открывайте для этого специальную карту, специальный счет - и можете сколько угодно осуществлять переводы. И зарегистрироваться по определенному виду предпринимательской деятельности, уплачивать налоги. К этому мы подводим тот бизнес, который работает в тени", - отметил Жамаубаев.


Напомним, с марта 2022 года закон "О платежах и переводах" дополнили понятием "мобильный платеж", под которым понимается безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминалы банков второго уровня с применением QR-кода. Изменения не относятся к переводам физических лиц, используемым в личных целях. То есть физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям и по другим жизненным ситуациям.


Источник: Тengrinews.kz
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