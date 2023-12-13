Декларация: казахстанцев призвали начать искать документы на свое имущество

"С 2025 года все граждане будут показывать свое имущество, деньги, иные виды имущества, ценные бумаги, поэтому сейчас нужно начинать искать первоисточники - находить документы, для того чтобы отразить полностью все свое имущество в декларациях. Относительно публичности будет обсуждаться. Я лично и моя семья еще в позапрошлом году задекларировали свое имущество, деньги и так далее. Мы сейчас уже сдаем вторичную декларацию ежегодно", - рассказал министр Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

"Здесь нужно будет еще дополнительно обсудить с бизнесом, госорганами. (...) Я свою декларацию сдал в кадровую службу. Но поскольку есть мораторий относительно публикации до 1 января 2025 года, кадровой службой она пока не опубликована. Относительно публикации деклараций всех я считаю, что норма должна быть для всех одинаковой, то есть и для госслужащих, индивидуальных предпринимателей, крупных бизнесменов и студентов", - сказал министр.

В Казахстане обсуждают вопрос публикации в открытом доступе деклараций чиновников. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Он напомнил, что с 2025 года все казахстанцы будут сдавать декларацию, и призвал граждан готовиться.Он подчеркнул, что к 2025 году завершится третий этап всеобщего декларирования, после чего будет приниматься решение относительно публикации деклараций в открытом доступе.Напомним, с 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) представят руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а также индивидуальные предприниматели и их супруги.