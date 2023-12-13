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Что грозит казахстанцам, не сдавшим налоговую декларацию

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 15:44
Что грозит казахстанцам, не сдавшим налоговую декларацию
Фото:depositphotos.com
В Министерстве финансов рассказали, какое наказание грозит казахстанцам, не сдавшим налоговую декларацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Если физлицо не предоставило декларацию, то будет (составляться - прим.) административный протокол, в котором будет предупреждение, то есть штраф платить не нужно.

Если данное нарушение будет повторно в течение года, то будет штраф будет 15 МРП, это 51 тысяча тенге (из расчета МРП по 3450 тенге в 2023 году - прим.)", - сказал директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД Министерства финансов Нуржан Куандыков.

По данным Министерства финансов, за предоставление неполных либо недостоверных сведений в декларации впервые в течение года будет только предупреждение, а за повторное нарушение будет штраф 3 МРП, это 10 450 тенге в 2023 году.

"За сокрытие объектов налогообложения впервые штраф 200 процентов от суммы индивидуального подоходного налога. Если такое же нарушение случится повторно в течение года, то штраф - 300 процентов от суммы ИПН", - заключил Куандыков.


Напомним, с 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) представят руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а также индивидуальные предприниматели и их супруги.


Источник: Тengrinews.kz
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