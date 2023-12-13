Миллионам казахстанцев грозит опасность в их домах, но госорганы не "газуют" - депутат

"Несмотря на инициированные нашей фракцией нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию, ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают", - отметила Смышляева.

"До 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа. По всей стране работала, а точнее сказать, делала вид практически единственная специализированная сервисная компания. Она заключала формальные договоры с жителями, которые не исполняла", - продолжила депутат.

"Среди причин – дефицит квалифицированных специалистов и отсутствие управляемого спроса. В первом случае - депрофессионализация отрасли. Во втором - элементарное нежелание потребителей заключать договоры", - прокомментировала ситуацию Смышляева.

"Таким образом, бесконтрольно пользуются опасным оборудованием почти 2,5 миллиона домов. И никто, что называется, не "газует", чтобы изменить ситуацию", - посетовала депутат.

Депутат Екатерина Смышляева озвучила запрос от лица своих коллег из фракции партии Amanat. Обращение депутатов касалось безопасности миллионов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.В своем запросе депутаты высказались о нарушениях в эксплуатации газовых баллонов. Тем временем в обороте их находится около 2 миллионов.Тем временем, нарушая все правила, автогазозаправочные станции продолжают разливать газ в тару клиентов. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Небезопасным также является использование природного газа домохозяйствами.В прошлом году на рынке была восстановлена конкуренция, стали образовываться новые сервисные компании. Сегодня на весь Казахстан работает порядка 276 организаций, при этом большая их часть сосредоточена в областных центрах и городах республиканского значения.Контроль за этими процессами сегодня возложен на акиматы. Однако парадокс ситуации заключается в том, что газовые инспекции были фактически уничтожены, тогда как штрафы и функции остались.Для исправления ситуации депутаты, в частности, предложили усилить администрирование норм законов, запрещающих заправку бытовых баллонов без соответствующей проверки и технического обслуживания, а также восстановить территориальные газовые инспекции с соответствующими штатами и полномочиями.Напомним: недавно в Костанае произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого рухнуло одноэтажное здание. Момент ЧП попал на видео. Из-под завалов извлекли тела троих погибших.