Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Декабря
-9...-8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.69 KZT
  • €1 = 491.46 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Миллионам казахстанцев грозит опасность в их домах, но госорганы не "газуют" - депутат

Просмотров:512 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Миллионам казахстанцев грозит опасность в их домах, но госорганы не "газуют" - депутат
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Депутат Екатерина Смышляева озвучила запрос от лица своих коллег из фракции партии Amanat. Обращение депутатов касалось безопасности миллионов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем запросе депутаты высказались о нарушениях в эксплуатации газовых баллонов. Тем временем в обороте их находится около 2 миллионов.

"Несмотря на инициированные нашей фракцией нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию, ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают", - отметила Смышляева.


Тем временем, нарушая все правила, автогазозаправочные станции продолжают разливать газ в тару клиентов. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Небезопасным также является использование природного газа домохозяйствами.

"До 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа. По всей стране работала, а точнее сказать, делала вид практически единственная специализированная сервисная компания. Она заключала формальные договоры с жителями, которые не исполняла", - продолжила депутат.


В прошлом году на рынке была восстановлена конкуренция, стали образовываться новые сервисные компании. Сегодня на весь Казахстан работает порядка 276 организаций, при этом большая их часть сосредоточена в областных центрах и городах республиканского значения.

"Среди причин – дефицит квалифицированных специалистов и отсутствие управляемого спроса. В первом случае - депрофессионализация отрасли. Во втором - элементарное нежелание потребителей заключать договоры", - прокомментировала ситуацию Смышляева.


Контроль за этими процессами сегодня возложен на акиматы. Однако парадокс ситуации заключается в том, что газовые инспекции были фактически уничтожены, тогда как штрафы и функции остались.

"Таким образом, бесконтрольно пользуются опасным оборудованием почти 2,5 миллиона домов. И никто, что называется, не "газует", чтобы изменить ситуацию", - посетовала депутат.


Для исправления ситуации депутаты, в частности, предложили усилить администрирование норм законов, запрещающих заправку бытовых баллонов без соответствующей проверки и технического обслуживания, а также восстановить территориальные газовые инспекции с соответствующими штатами и полномочиями.

Напомним: недавно в Костанае произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого рухнуло одноэтажное здание. Момент ЧП попал на видео. Из-под завалов извлекли тела троих погибших.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика