Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане.

В частности, президент Казахстана будет проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами отрасли.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что будет лично курировать создание в стране системы искусственного интеллекта, передаёт пресс-служба Акорды.
"От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", – сказал президент на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз".
Кроме того, Токаев поставил задачу оперативно создать цифровую платформу для отслеживания реализации инвестиционных проектов.
"По всем решениям и ограничительным мерам госорганов в отношении инвесторов начнёт действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса", – отметил глава государства.
Он добавил, что инвестпроекты будут поддерживать по принципу "зелёного коридора".
"Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций", – сказал президент.
Токаев обратил внимание, что после его поручения оградить бизнес от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования число регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось с 837 до 402.
"Почти в пять раз уменьшилось число уголовных производств, прекращённых по реабилитирующим основаниям – с 416 до 92", – отметил президент.