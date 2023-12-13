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Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане
Фото с сайта: factcheck.kg
В частности, президент Казахстана будет проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами отрасли.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что будет лично курировать создание в стране системы искусственного интеллекта, передаёт пресс-служба Акорды.

"От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", – сказал президент на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз".


Кроме того, Токаев поставил задачу оперативно создать цифровую платформу для отслеживания реализации инвестиционных проектов.

"По всем решениям и ограничительным мерам госорганов в отношении инвесторов начнёт действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса", – отметил глава государства.


Он добавил, что инвестпроекты будут поддерживать по принципу "зелёного коридора".

"Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций", – сказал президент.


Токаев обратил внимание, что после его поручения оградить бизнес от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования число регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось с 837 до 402.

"Почти в пять раз уменьшилось число уголовных производств, прекращённых по реабилитирующим основаниям – с 416 до 92", – отметил президент.



Источник: Informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:07
Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане.

ОН!, бы лучше контролировал барыг - бюрократов в области энергетики ТВС и других коммунальных служб, наступил полнейший развал за 30 лет " в этих системах, и только сейчас засуетились ...

Все мы ходим под богом.
 
 

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