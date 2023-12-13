Токаев будет лично курировать создание системы искусственного интеллекта в Казахстане.

"От успеха данной работы зависит будущее Казахстана и его место в международном сообществе. Поэтому я буду лично курировать это направление, проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами, контролировать выполнение поставленных задач", – сказал президент на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз".

"По всем решениям и ограничительным мерам госорганов в отношении инвесторов начнёт действовать "прокурорский фильтр". Тем самым мы защитим инвесторов от необоснованных штрафов и налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб. В целом, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить честные и прозрачные правила игры для бизнеса", – отметил глава государства.

"Это позволит облегчить и ускорить получение разрешительных документов инвесторами, упростить для них выдачу земельных участков и подведение коммуникаций", – сказал президент.

"Почти в пять раз уменьшилось число уголовных производств, прекращённых по реабилитирующим основаниям – с 416 до 92", – отметил президент.

В частности, президент Казахстана будет проводить встречи с зарубежными и отечественными специалистами отрасли.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что будет лично курировать создание в стране системы искусственного интеллекта, передаёт пресс-служба Акорды.Кроме того, Токаев поставил задачу оперативно создать цифровую платформу для отслеживания реализации инвестиционных проектов.Он добавил, что инвестпроекты будут поддерживать по принципу "зелёного коридора".Токаев обратил внимание, что после его поручения оградить бизнес от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования число регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось с 837 до 402.