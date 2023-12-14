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Что хотят изменить в системе страхования автовладельцев

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 13:58
Что хотят изменить в системе страхования автовладельцев
Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление АРРФР, которым вносятся изменения в Правила расчета и применения коэффициента по системе "бонус-малус" для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев, сообщает Zakon.kz.

Cистема "бонус-малус" – это таблица, в которой учитывается аварийность автовладельцев.

В частности, проектом постановления пересмотрены Правила, а также разработаны новые классы и коэффициенты по системе "бонус-малус", согласно которым при заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств впервые страхователю присваивается класс А.

Вместе с тем при наступлении страхового случая, произошедшего по вине застрахованного, повлекшего вред жизни или здоровью потерпевшего (смерть, инвалидность 1-3 группы), предусматривается снижение класса страхователя до самого минимального класса – М3.

Также поправки предусматривают, что при наступлении страхового случая (страховых случаев), произошедшего по вине застрахованного вне территории регистрации автомобиля, класс снижается на 1 класс при каждом страховом случае.

К застрахованным физическим лицам, которым присвоен класс между 3 и 12 включительно, может быть применен коэффициент в пределах от соответствующего класса до не более двух классов выше.

Решение о применении коэффициентов иных, чем установлены для соответствующего класса страхователя (застрахованного) физического лица в соответствии с приложением к Правилам, предусмотренным частью первой данного пункта, принимается страховщиком на основании собственной оценки рисков по каждому страхователю (застрахованному).

Как поясняется, для применения мер по страхователям, застрахованным в одном регионе (с более низким коэффициентом по территории регистрации транспортного средства) и часто ездящим вне территории регистрации транспортного средства, проектом постановления предлагается снижение на 1 класс ниже соответствующего класса для таких страхователей.

Правила дополняются новым пунктом, который предусматривает упрощенное оформление ДТП путем составления декларации об упрощенном порядке урегулирования страхового случая. В этом случае класс застрахованного при каждом страховом случае также снижается на 1 класс выше соответствующего класса.

Этот пункт добавлен в связи с тем, что с 2024 года в Казахстане вводится упрощенный порядок получения страховой выплаты (Европротокол) по ОГПО ВТС, который применяется в случае отсутствия вреда жизни и здоровью людей. При этом сумма ущерба не должна превышать 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году).

В целом, поправки разработаны для предоставления страховщикам возможности индивидуально определить риск наступления страхового случая и определить коэффициент по системе "бонус-малус" по каждому страхователю.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.


Источник: Zakon.kz
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