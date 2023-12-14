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Мальчик умер в школе Актобе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Мальчик умер в школе Актобе
Иллюстративное фото:depositphotos.com
Сегодня, 14 декабря, в Актобе в школе 27 случилась трагедия. Скончался ученик 7 класса, передает «Диапазон».

- Все в школе об этом говорят. Шок для всех. Дочь рассказала, что это случилось на третьем этаже. Он забегал в класс и споткнулся об порог и ударился об угол парты или стола горлом, - рассказала Олеся, мама ученицы 27 школы. - Это шок для нас… Соболезную родителям, не могу подобрать слов.


- 13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Доставлен в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, АД не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11:25 констатирована смерть, - рассказал Рустем Исаев, руководитель управления здравоохранения Актюбинской области.


Редакция газеты «Диапазон» выражает искренние соболезнования родным и близким ребенка.


Источник: Диапазон
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