Мальчик умер в школе Актобе

- Все в школе об этом говорят. Шок для всех. Дочь рассказала, что это случилось на третьем этаже. Он забегал в класс и споткнулся об порог и ударился об угол парты или стола горлом, - рассказала Олеся, мама ученицы 27 школы. - Это шок для нас… Соболезную родителям, не могу подобрать слов.

- 13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Доставлен в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, АД не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11:25 констатирована смерть, - рассказал Рустем Исаев, руководитель управления здравоохранения Актюбинской области.

Сегодня, 14 декабря, в Актобе в школе 27 случилась трагедия. Скончался ученик 7 класса, передает «Диапазон».Редакция газеты «Диапазон» выражает искренние соболезнования родным и близким ребенка.