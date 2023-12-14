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Смаилов рассказал, в какую сумму Казахстану обойдутся зеленые технологии

Просмотров:457 Опубликовано: Вчера, 18:42
Смаилов рассказал, в какую сумму Казахстану обойдутся зеленые технологии
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов 14 декабря провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" и назвал сумму инвестиций, которая потребуется для внедрения экологичных технологий в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, Алихан Смаилов подчеркнул, что переход к "зеленой" экономике потребует значительного увеличения объемов инвестиций.

"Для достижения углеродной нейтральности до 2060 года необходимо финансирование в размере более 600 млрд долларов. Поэтому требуется активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии", - сказал Алихан Смаилов.


Премьер поручил:

-проанализировать, какие барьеры мешают реализации "зеленых" проектов;
-ускорить внедрение требований по обязательному раскрытию информации по вопросам "зеленого" финансирования;
-предусмотреть соответствующие индикаторы и мероприятия в плане действий Концепции по переходу к "зеленой экономике".

Участники заседания также обсудили вопросы реализации "зеленых" проектов в Казахстане. Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что в стране создали необходимую законодательную и нормативно-правовую базу для развития "зеленого" финансирования. Приняли новый Экологический кодекс, внесли изменения для выпуска и обращения "зеленых" облигаций и ESG-облигаций. Объемы "зеленого" кредитования в банковском секторе составили 220 млрд тенге (рост более чем в 3,5 раза).

"По состоянию на 1 декабря общий объем прямой поддержки "зеленых" проектов со стороны холдинга "Байтерек" составил 177,5 млрд тенге. В частности, Банк развития Казахстана поддержал семь крупных инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии на 118 млрд тенге. АО "Qazaqstan Investment Corporation" поддержало ряд проектов на 11,1 млрд тенге (строительство солнечных и гидроэлектростанций). Еще одной дочерней организацией – фондом "Даму" – поддержан 91 "зеленый" проект на 7,4 млрд тенге. По линии АО "Аграрная кредитная корпорация" за первое полугодие поддержаны 15 "зеленых" проектов на общую сумму финансирования более 2 млрд тенге в таких направлениях, как создание оросительных систем и создание интенсивных садов", – сообщили в пресс-службе правительства.


Также в стране профинансировали приобретение 120 городских автобусов на электродвигателях для Астаны и десяти таких же машин – для Павлодара.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 glu-info (Посетители) Вчера, 19:36
Затраты

торнадо уничтожил около 200 000 панелей
в панелях содержится очень много довольно токсичных примесей и если панель повреждена, то время и дожди сделают свое дело, а, например, в 1,8 млн. солнечных панелей содержится 45 359 кг кадмия. И кадмий не менее токсичен, чем та же самая ртуть или мышьяк.

Ну ОЧЕНЬ ЗЕЛЕНАЯ энергетика. И утилизировать непригодные панели до сих пор не умеют.
 
 

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