"Яндекс.Такси" обязали пересмотреть тарифы и размеры комиссий для водителей

"Яндекс.Такси" в Казахстане наказали за навязывание услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин и непредоставление информации АЗРК, передает LS
со ссылкой на антимонопольный орган.
По итогам расследования "Яндекс.Такси" внес 3 млрд тенге в госфонд поддержки цифровой экосистемы республики.
Как отметили в АЗРК, они также согласовали антимонопольный комплаенс с компанией, который предусматривает несколько мер:
Во-первых, для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря текущего года взыскания комиссии "Яндекса", если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект примерно на 2 млрд тенге в год).
Также будет введена дополнительная бонусная программа для водителей (7-10 млрд тенге в 2024 году, в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции) и улучшено пользовательское приложение для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения.
Что касается пассажиров, то для них будет введет обновленный тариф "Вместе", который даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос.
"Агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни – выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал", – отметили в АЗРК.
А для клиентов с детьми введут тариф "детский", позволяющий вызывать авто с наличием детского кресла либо бустера.
Кроме того, в АЗРК рассказали о принятии системных мер, которые будут соответствовать интересам пассажиров и водителей.
"Агентством инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с "Яндекс" без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%). Для детального изучения программного обеспечения "Яндекс", а также факторов, влияющих на ценовую политику (погодные условия, праздничные дни, повышенный спрос, отсутствие водителей и т.д.), независимой аудиторской компанией в сфере IT совместно с АЗРК, МЦРИАП будет проведен аудит алгоритмического ценообразования", – подчеркнули в ведомстве.
А за выполнением компанией обязательств в рамках антимонопольного комплаенса будет следить специальная мониторинговая группа при агентстве.
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