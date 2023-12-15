"Яндекс.Такси" обязали пересмотреть тарифы и размеры комиссий для водителей

По итогам расследования "Яндекс.Такси" внес 3 млрд тенге в госфонд поддержки цифровой экосистемы республики.

Во-первых, для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря текущего года взыскания комиссии "Яндекса", если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект примерно на 2 млрд тенге в год).

"Агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни – выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал", – отметили в АЗРК.

"Агентством инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с "Яндекс" без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%). Для детального изучения программного обеспечения "Яндекс", а также факторов, влияющих на ценовую политику (погодные условия, праздничные дни, повышенный спрос, отсутствие водителей и т.д.), независимой аудиторской компанией в сфере IT совместно с АЗРК, МЦРИАП будет проведен аудит алгоритмического ценообразования", – подчеркнули в ведомстве.