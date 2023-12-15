Казахстанцам хотят дать возможность покупать авто и жилье в лизинг

"Это предоставление населению жилья и автотранспорта в лизинг. Поправки обсуждаются в мажилисе. Возможно, в 2024 году появятся первые розничные продукты лизинговых компаний", – подчеркнул спикер.

"Кроме того, частные лизинговые компании отмечают эффективность программ Аграрной кредитной корпорации и "Даму". В связи с этим ассоциация прорабатывает вопрос об увеличении лимитов финансирования по этим программам", – добавил он.

"Частные лизинговые организации отмечают, что ряд отраслевых госпрограмм (национальных проектов и концепций) предусматривают механизмы лизингового финансирования исключительно через квазигосударственные институты (Фонд развития промышленности и "КазАгроФинанс"). Поэтому общая доля двух госинститутов на этом рынке занимает более 95%", – подчеркнул Отарбаев.

"АФК провела ревизию семи программных документов, предусматривающих лизинговое финансирование. Предложения, ориентированные на развитие добросовестной конкуренции на рынке лизинговых услуг, направлены в администрацию президента и нацхолдинг "Байтерек", – резюмировал он.