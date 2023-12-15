Официально: Экс-подчиненные Кожамжарова по «Хоргосскому делу» находятся под следствием

«Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника специального департамента АБЭКП РК Мадиева У.У. (Улана – КазТАГ) и других лиц по фактам пыток», - сообщили в генпрокуратуре в пятницу, отвечая на запрос агентства КазТАГ.

«9 декабря 2023 года межрайонным специализированным следственным судом Алматы в отношении Мадиева У.У. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных лиц», - добавили в генпрокуратуре, отвечая на запрос.

Астана. 15 декабря. КазТАГ – Ряд лиц, которые были в подчинении экс-генерального прокурора и экс-сенатора Кайрата Кожамжарова в период, когда он был председателем агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП, финансовая полиция), в период расследования так называемого «Хоргосского дела», находятся под следствием, передает корреспондент агентства.Также в главном надзорном органе подтвердили информацию редакции о задержании Мадиева.Напомним, о том, что Мадиев и еще ряд экс-подчиненных Кожамжарова задержан, КазТАГ сообщал 11 декабря. В информации о пытках, которые вменяют бывшим подчиненным экс-сенатора, в числе прочего упоминаются изнасилования девушек, которые стали подозреваемыми по «Хоргосскому делу». В материалах фигурируют имена Мадиева, бывшего высокопоставленного сотрудника финпола Талгата Татубаева (один из ближайших «протеже» Кожамжарова) и экс-главы департамента финпола по Алматинской области Сергя Потанина, которых Кожамжаров продвигал по карьерной лестнице. Примечательно, что, если Мадиев, Татубаев и бывший начальник департамента АБЭКП по Алматы Максат Дуйсенов просто названы выгодополучателями контрабанды на «Хоргосе», то сам Кожамжаров называется главным выгодополучателем указанных криминальных схем.Незадолго до публикации материала о задержании Мадиева КазТАГ приводил информацию о том, что экс-прокурор Наурызбайского района Алматы Виктор Тихонов, осужденный по сфабрикованному делу и оправданный Верховным судом, указал на вероятную косвенную причастность подчиненных Кожамжарова к громкому убийству ключевого свидетеля по «Хоргосскому делу».