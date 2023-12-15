Ждать ли казахстанцам "взрывных" цен на продукты, ответил министр торговли

"Последняя неделя - ноль по изменениям индекса цен на СЗПТ (социально значимые продовольственные товары - прим.), 19 позиций, вы их наизусть, наверно знаете, там изменений нет. Есть определенные ожидания по новогодней корзине, по индексу цен на новогодний стол. Мы условно взяли порядка 37 позиций, изменения определенные есть в части таких позиций как: молоко в мягкой упаковке, мандарины, шампанское и так далее.

Мы находимся в коридоре, если годовая инфляции у нас порядка 10,3 процента, то по новогодней корзине порядка 10,7 процента изменения. Да изменения есть, мы всегда отмечаем, что на Новый год есть, это и сезонное явление, подорожание есть. Но переделах тех индексов значений, которые у нас в целом", - сказал министр.

"По яйцам мы заключили меморандум с производителями, с крупнейшими производителями и ассоциациями, торговыми сетями, чтобы соблюдалась торговая надбавка. Мы видим, что это работает. На сегодня мы себя полностью обеспечиваем по яйцам. У нас профицитное производство, наши договоренности в меморандуме касаются того, чтобы резких скачков цен не было", - заверил министр.

"Конечно, структура меняется, но в переделах ожиданий, которые мы вместе с ассоциацией выявили, летом цена на яйца всегда падает, к зиме растет, но этот рост не должен носить взрывной характер, не должен провоцировать ажиотажей спрос, он должен быть в пределах тех годовых индексов, они разумны. Это не государственное ценовое регулирование, это абсолютно добровольная позиция производителей, она ориентирована на то, чтобы не было взрывного характера", - добавил Шаккалиев.

"Я думаю, в целом тенденция идет к тому, что значение инфляции уйдет с двузначного к однозначному значению, у нас идет устойчивый тренд на снижение", - заключил он.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев ответил, ждать казахстанцев "взрывных" цен на продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.По его словам, с начала года в Казахстане отмечается рост цен на социально значимые продовольственные товары около 3,4 процента.Отдельно журналисты поинтересовались, ждать ли казахстанцам скачков цен на яйца. В соседней России этот продукт подорожал почти на 45 процентов (с начала года), что вызвало некоторые опасения и у казахстанцев.Министр отметил, что цены на яйца останутся в переделах разумного, не превышая годовой индекс инфляции.На продукты в целом, по словам министра, "взрывного" роста цен ожидать не стоит.