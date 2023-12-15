Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Декабря
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.63 KZT
  • €1 = 496.73 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Ждать ли казахстанцам "взрывных" цен на продукты, ответил министр торговли

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Ждать ли казахстанцам "взрывных" цен на продукты, ответил министр торговли
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев ответил, ждать казахстанцев "взрывных" цен на продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Последняя неделя - ноль по изменениям индекса цен на СЗПТ (социально значимые продовольственные товары - прим.), 19 позиций, вы их наизусть, наверно знаете, там изменений нет. Есть определенные ожидания по новогодней корзине, по индексу цен на новогодний стол. Мы условно взяли порядка 37 позиций, изменения определенные есть в части таких позиций как: молоко в мягкой упаковке, мандарины, шампанское и так далее.


Мы находимся в коридоре, если годовая инфляции у нас порядка 10,3 процента, то по новогодней корзине порядка 10,7 процента изменения. Да изменения есть, мы всегда отмечаем, что на Новый год есть, это и сезонное явление, подорожание есть. Но переделах тех индексов значений, которые у нас в целом", - сказал министр.


По его словам, с начала года в Казахстане отмечается рост цен на социально значимые продовольственные товары около 3,4 процента.

Отдельно журналисты поинтересовались, ждать ли казахстанцам скачков цен на яйца. В соседней России этот продукт подорожал почти на 45 процентов (с начала года), что вызвало некоторые опасения и у казахстанцев.

"По яйцам мы заключили меморандум с производителями, с крупнейшими производителями и ассоциациями, торговыми сетями, чтобы соблюдалась торговая надбавка. Мы видим, что это работает. На сегодня мы себя полностью обеспечиваем по яйцам. У нас профицитное производство, наши договоренности в меморандуме касаются того, чтобы резких скачков цен не было", - заверил министр.


Министр отметил, что цены на яйца останутся в переделах разумного, не превышая годовой индекс инфляции.

"Конечно, структура меняется, но в переделах ожиданий, которые мы вместе с ассоциацией выявили, летом цена на яйца всегда падает, к зиме растет, но этот рост не должен носить взрывной характер, не должен провоцировать ажиотажей спрос, он должен быть в пределах тех годовых индексов, они разумны. Это не государственное ценовое регулирование, это абсолютно добровольная позиция производителей, она ориентирована на то, чтобы не было взрывного характера", - добавил Шаккалиев.


На продукты в целом, по словам министра, "взрывного" роста цен ожидать не стоит.

"Я думаю, в целом тенденция идет к тому, что значение инфляции уйдет с двузначного к однозначному значению, у нас идет устойчивый тренд на снижение", - заключил он.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика