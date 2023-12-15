«Казахстан не откажется от союзников»: Абаев об отношениях Астаны с Москвой

«Профессиональная жизнь посла очень насыщенная, и это хорошо. С профессиональной точки зрения здесь мне очень комфортно. <…> Надо исходить из того, что нет языкового барьера. Надеюсь, я понимаю менталитет и культурный код россиян. Совокупность этих вещей помогает тоже комфортно себя чувствовать в быту. Что хорошо – россияне очень хорошо относятся к Казахстану и на официальном уровне, и в быту».

«Мы исходим из своих национальный интересов. Национальные интересы – совокупность факторов. Это географическое положение, особенности экономического развития, демография, история и культура», – ответил Абаев.

«Более того, и в России, и на Западе понимают Казахстан. Понимают, что как бы и что ни говорили эксперты <…> Казахстан не откажется от своих стратегических союзников. Несмотря ни на что, мы будем развивать отношения с Россией, и на Западе это тоже понимают».

«Почему мы должны как-то поменять отношение к русским? Нет, конечно. У нас всегда были и остаются теплые, самые близкие отношения».

«Все народы – от Турции до Якутии – это народы, которые вышли практически из одного аула. <…> Все предки вышли практически из небольшого ущелья и распространились. Все хотят и тяготеют вспомнить историю, культуру. У нас есть похожесть языков, традиций и обычаев», – пояснил Абаев.

«Я, наверное, все-таки, поеду в Казахстан», – ответил Даурен Абаев.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью телеканалу РБК сообщил, что Астана будет развивать отношения с Москвой, «несмотря ни на что», и «на Западе это понимают». Также он отметил, что в стране развивают казахский язык, но не в ущерб русскому.Что произошло. В разговоре с журналистом Абаев рассказал об отношениях Казахстана с Россией и о том, как ему живется в РФ.Абаев признался, что ему не нравится формулировка некоторых экспертов о том, что Казахстану «приходится балансировать». Посол считает, что Казахстан твердо стоит на своих ногах.Он отметил, что, исходя из этих факторов, Казахстан продолжает союзнические отношения с Россией, развивает и укрепляет партнерство с Китаем, странами Запада и странами Центральной Азией.Абаев ответил, что в Казахстане проживают около 3 млн этнических русских, они являются гражданами Казахстана, которые «любят» и «делают все» для развития РК.В стране, по его словам, работает 3,5 тыс. школ с русским языком обучения, а в каждом областном центре РК работает русский драмтеатр.«Находясь здесь уже полгода, я обратил внимание на то, что в России не очень хорошо представляют процессы, которые идут в Казахстане. Двадцатый век для казахского «языка (оказался. – прим. ред.) достаточно тяжелым временем. Мы чуть не потеряли свой язык. Для казахов все богатство культуры сосредоточено на языке. Мы делаем все возможное, чтобы развивать казахский язык, но не в ущерб русскому. <…> Вы знаете, казахская мама никогда не будет ругать своего ребенка: «Не учи русский никогда», она будет его журить и говорить: «Учи казахский». <…> Зайдите в любой книжный магазин, количество книг на русском будет больше книг на казахском. Это где-то даже расстраивает. Мы понимаем, что владение двумя языками – наше преимущество. Мы хотим, чтобы наши дети говорили и на казахском, и на русском. Поэтому никто не говорит: «Не учи русский», все говорят: «Учи английский, учи казахский», потому что в этом сила», – пояснил Даурен Абаев.Он отметил, что сотрудничество в рамках Тюркского мира имеет социокультурное направление и не собирается перерастать в военный альянс.3 июля Акорда сообщила, что Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего министра культуры Даурена Абаева послом Казахстана в России. Предыдущим послом был Ермек Кошербаев: он занимал эту должность с января 2020 года. Кошербаева Токаев отправил руководить Восточно-Казахстанской областью.