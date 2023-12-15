Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Декабря
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.44 KZT
  • €1 = 501.26 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанцам предлагают получить "по 100 тысяч тенге". Соглашаться нельзя

Просмотров:353 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Казахстанцам предлагают получить "по 100 тысяч тенге". Соглашаться нельзя
Фото из открытых источников
В соцсетях появилась реклама, в которой каждому казахстанцу обещают "помощь от государства" в размере 100 тысяч тенге и больше. В StopFake.kz предупредили, что это фейк, передает Tengrinews.kz.

Авторы сообщения называют обещанные компенсации возвратом ранее выплаченных средств. На самом деле верить распространяемому сообщению о компенсации каждому казахстанцу не нужно. Информации о таких выплатах нет ни на официальных сайтах госорганов, ни в СМИ, объясняют фактчекеры.


Чаще всего к таким объявлениям прикреплены ссылки, ведущие на сайт, где пользователям предлагают оставить заявку на "возврат средств". При заполнении заявки просят указать личную информацию и данные банковской карты, на которую якобы будет зачислена компенсация.

Это старая мошенническая схема, которая давно известна и используется для обмана в Сети. Пользователям разных стран, в том числе Казахстана, России и Беларуси, мошенники и ранее обещали "выплаты от государства" для того, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика