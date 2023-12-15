Казахстанцам предлагают получить "по 100 тысяч тенге". Соглашаться нельзя

Авторы сообщения называют обещанные компенсации возвратом ранее выплаченных средств. На самом деле верить распространяемому сообщению о компенсации каждому казахстанцу не нужно. Информации о таких выплатах нет ни на официальных сайтах госорганов, ни в СМИ, объясняют фактчекеры.

Это старая мошенническая схема, которая давно известна и используется для обмана в Сети. Пользователям разных стран, в том числе Казахстана, России и Беларуси, мошенники и ранее обещали "выплаты от государства" для того, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан.

В соцсетях появилась реклама, в которой каждому казахстанцу обещают "помощь от государства" в размере 100 тысяч тенге и больше. В StopFake.kz предупредили, что это фейк, передает Tengrinews.kz.Чаще всего к таким объявлениям прикреплены ссылки, ведущие на сайт, где пользователям предлагают оставить заявку на "возврат средств". При заполнении заявки просят указать личную информацию и данные банковской карты, на которую якобы будет зачислена компенсация.