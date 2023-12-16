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Казахстан празднует День Независимости

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Казахстан празднует День Независимости
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстан отмечает 32-ю годовщину независимости. 16 декабря 1991 года был принят закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz.

Празднование этого дня носит особое значение для страны, поскольку он является данью памяти тем, кто боролся за суверенитет Казахстана и свободу народа.


Именно 16 декабря в 1991 году был принят закон о независимости и государственном суверенитете нашей республики.

Турция первой признала независимость нашей страны через несколько часов после объявления о выходе Казахстана из состава СССР. За ней последовали Соединенные Штаты Америки, Китай, Великобритания, Монголия, Франция и другие страны.

16 декабря в Казахстане является нерабочим днем. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник - 18 декабря.


До 2022 года выходным днем считался и 17 декабря, однако в сентябре 2022 года были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Среди нововведений было возвращение Дня Республики 25 октября, отмена выходного в день празднования Дня первого президента 1 декабря и сокращение празднования Дня Независимости до одного дня - 16 декабря. Следовательно, выпадающий на воскресенье выходной 17 декабря не переносится на вторник.


Источник: Tengrinews.kz
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