Казахстан празднует День Независимости

Празднование этого дня носит особое значение для страны, поскольку он является данью памяти тем, кто боролся за суверенитет Казахстана и свободу народа.

16 декабря в Казахстане является нерабочим днем. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник - 18 декабря.

Казахстан отмечает 32-ю годовщину независимости. 16 декабря 1991 года был принят закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz.Именно 16 декабря в 1991 году был принят закон о независимости и государственном суверенитете нашей республики.Турция первой признала независимость нашей страны через несколько часов после объявления о выходе Казахстана из состава СССР. За ней последовали Соединенные Штаты Америки, Китай, Великобритания, Монголия, Франция и другие страны.До 2022 года выходным днем считался и 17 декабря, однако в сентябре 2022 года были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Среди нововведений было возвращение Дня Республики 25 октября, отмена выходного в день празднования Дня первого президента 1 декабря и сокращение празднования Дня Независимости до одного дня - 16 декабря. Следовательно, выпадающий на воскресенье выходной 17 декабря не переносится на вторник.