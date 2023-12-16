Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением и отметил, что этот праздник – символ несокрушимого единства нашего народа, передает передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ниже приводим полный текст поздравления Главы государства.



"Дорогие соотечественники!



Поздравляю вас с Днем Независимости! Этот праздник – символ несокрушимого единства нашего народа. День Независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях.



В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве.



Независимость открыла перед нашей страной новые горизонты. Именно после провозглашения Независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права.



Независимость – превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями – всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации.



Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда.



Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!



Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины!



Пусть крепнет наша Независимость!"