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Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:06
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Пресс- служба Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением и отметил, что этот праздник – символ несокрушимого единства нашего народа, передает передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ниже приводим полный текст поздравления Главы государства.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости! Этот праздник – символ несокрушимого единства нашего народа. День Независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях.

В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве.

Независимость открыла перед нашей страной новые горизонты. Именно после провозглашения Независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права.

Независимость – превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями – всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации.

Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!

Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины!

Пусть крепнет наша Независимость!"


Источник: Tengrinews.kz
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