62-летний павлодарец доехал до Москвы на велосипеде за 22 дня

62-летний мужчина традиционно ставит новые рекорды в преддверии разных праздников. Ему 62 года, но, несмотря на свой возраст, он то и дело вместе с молодежью принимает новые вызовы.

С 2002 года я сам, как гражданин Казахстана, каждый государственный праздник встречал забегом на 10 километров. Затем, в 2012 году, когда впервые открылся мавзолей Вахита, я пробежал марафон на 21 километр, – говорит павлодарец.

Омиржан Ошанов, несмотря на почтенный возраст, продолжает обновлять собственные рекорды в спорте и работает тренером по борьбе на поясах, передает Liter.kz со ссылкой на Еrtistv.kzВо время учебы в школе я играл в волейбол, футбол и баскетбол. После этого я начал бегать. Среди увлечений также у меня плавание, теннис, подтягивания на турнике. Сейчас работаю тренером по борьбе. Раньше я еще много играл в хоккей и работал хоккейным тренером, – сказал Омиржан Омаров.Свои победы спортсмен посвящает важным датам. К примеру, в 2015 году он на велосипеде проделал путь из Павлодара в Москву. До столицы России он добрался за 22 дня. Это достижение он приурочил ко Дню Победы. А в 2021 году ко Дню независимости проплыл 70 километров по Иртышу.Кроме того, аксакал часто участвует в пеших марафонах. Один из них был длиной 800 километров и огибал всю Павлодарскую область. С этой задачей спортсмен справился за 12 дней. Этот поход он организовал с целью привлечь внимание молодежи к здоровому образу жизни.