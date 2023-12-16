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62-летний павлодарец доехал до Москвы на велосипеде за 22 дня

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:09
62-летний павлодарец доехал до Москвы на велосипеде за 22 дня
Фото: ertistv
Омиржан Ошанов, несмотря на почтенный возраст, продолжает обновлять собственные рекорды в спорте и работает тренером по борьбе на поясах, передает Liter.kz со ссылкой на Еrtistv.kz

62-летний мужчина традиционно ставит новые рекорды в преддверии разных праздников. Ему 62 года, но, несмотря на свой возраст, он то и дело вместе с молодежью принимает новые вызовы.


Во время учебы в школе я играл в волейбол, футбол и баскетбол. После этого я начал бегать. Среди увлечений также у меня плавание, теннис, подтягивания на турнике. Сейчас работаю тренером по борьбе. Раньше я еще много играл в хоккей и работал хоккейным тренером, – сказал Омиржан Омаров.

Свои победы спортсмен посвящает важным датам. К примеру, в 2015 году он на велосипеде проделал путь из Павлодара в Москву. До столицы России он добрался за 22 дня. Это достижение он приурочил ко Дню Победы. А в 2021 году ко Дню независимости проплыл 70 километров по Иртышу.

Кроме того, аксакал часто участвует в пеших марафонах. Один из них был длиной 800 километров и огибал всю Павлодарскую область. С этой задачей спортсмен справился за 12 дней. Этот поход он организовал с целью привлечь внимание молодежи к здоровому образу жизни.

С 2002 года я сам, как гражданин Казахстана, каждый государственный праздник встречал забегом на 10 километров. Затем, в 2012 году, когда впервые открылся мавзолей Вахита, я пробежал марафон на 21 километр, – говорит павлодарец.


Источник: liter.kz
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