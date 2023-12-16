"Строительство ЖК под льготный процент": для дольщиков в Казахстане могут внедрить новый механизм

"В частности, интересен опыт Российской Федерации, которая на практике применяет эскроу-счета, где размещаются деньги дольщиков. В случае если застройщик не выполнил свои обязательства перед дольщиками, данный счет блокируется, а его владельцу запрещается совершать расходные операции. При использовании эскроу-счетов банк второго уровня, в котором размещены средства дольщиков, финансирует строительство МЖК (многоквартирных жилых комплексов - прим.) под льготный процент", - проинформировали в министерстве.

"Таким образом, принимаемые меры окажут положительный эффект на совершенствование рынка долевого строительства в целом и послужат улучшению общественных отношений, связанных с долевым участием в жилищном строительстве многоквартирных жилых домов", - отметили в министерстве.

Осенью в Казахстане появилось Министерство промышленности и строительства, в чьи задачи также входит руководство в сфере долевого участия в жилищном строительстве. Как новый госорган намерен решать проблемы дольщиков, выяснил корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz, они проанализировали эффективность законодательства других стран в сфере жилищного строительства. Международный опыт планируется рассмотреть в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве". Сегодня он находится в Мажилисе.Для усиления государственного регулирования в сфере долевого строительства также выработан пакет поправок, направленных на ужесточение требований к субъектам рынка строительства. Они включают в себя:- регистрацию в ЦОНах всех договоров, связанных с приобретением строящегося жилья;- запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах;- увеличение (с 300 до 2000 МРП) штрафных санкций за незаконное привлечение денег дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства;- запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;- включение понятия "малоэтажное строительство" в сферу регулирования закона "О долевом участии в жилищном строительстве";- проведение мониторинга в части законности привлечения денег дольщиков на рынке строящегося жилья;- проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья в безналичной форме.