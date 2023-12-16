Сколько казахстанцев носят имя Тәуелсіздік

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает всего один человек с именем Тәуелсіздік (независимость), это мужчина, и два человека с именем Тәуелсіз. А вот имя Независимость не носит никто.

Среди казахстанцев есть 24 Егемена (суверен), шесть человек по имени Қазақ и три человека по имени Казах. 72 гражданина нашей страны носят необычное имя Тенге - в честь национальной валюты. 12 человек записаны в документах как Теңге. Кроме этого, 1 643 человека носят имя Ерік (воля) и 6 944 - Ерик.

Всего в Казахстане проживает 946 человек, рожденных в тот день, когда была объявлена независимость Казахстана от Советского Союза, - 16 декабря 1991 года. Из них 907 человек являются гражданами республики: 443 мужчины и 464 женщины.

Иллюстрация: Тengrinews.kz/Акмарал Карашон

Иллюстрация: Тengrinews.kz/Акмарал Карашон

В этом году Казахстан отмечает 32 года со дня обретения независимости. Корреспондент Tengrinews.kz узнала, сколько граждан республики носят имя Тәуелсіздік и какие имена были популярны в декабре 1991 года.Также в нашей стране живут 83 человека с именем Бостандык (свобода), 24 человека по имени Казахстан (из них одна женщина) и 7 человек с тем же именем, но написанным на государственном языке - Қазақстан.В топ-5 самых популярных мужских имен, по данным Бюро нацстатистики, в декабре 1991 года вошли: Нурсултан, Александр, Азамат, Сергей и Дмитрий. С более подробной статистикой можно ознакомиться в нашей инфографике.В топ-5 самых популярных женских имен в тот же период вошли: Анастасия, Айгерим, Айдана, Юлия, Екатерина.Напомним, 16 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета РК был принят Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". Согласно закону, Казахстан является независимым, демократическим и правовым государством. День независимости - государственный праздник, который ежегодно отмечается 16 декабря и является выходным.